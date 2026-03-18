¡Era contrabando! Camión aparentaba transportar encomiendas

En el kilómetro 245.8 de Pajapita, San Marcos, policías de DIPAFRONT capturaron a Antonio "N", quien conducía un camión que presuntamente transportaba encomiendas, aunque al realizar las revisiones correspondientes, se determinó que se trataba de contrabando.

Las autoridades localizaron 40 cajas de cartón que contenían ropa de vestir, zapatos, electrodomésticos, televisores y teléfonos de alta gama, productos provenientes de México.

Estos productos pretendían ingresar a Guatemala sin pagar los impuestos correspondientes. Según expertos, la mercadería incautada tiene un valor de unos Q. 302 mil 158.

Las autoridades dieron a conocer que lo incautado quedó resguardado en las bodegas de la Aduana ll Tecún Umán, ubicadas en Ayutla, en el departamento de San Marcos.

También indicaron que Antonio "N" fue puesto a disposición de la justicia para esclarecer su situación penal.

Tras las revisiones, los productos fueron resguardados en una aduana de San Marcos. (Foto: PNC)