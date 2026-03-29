Convocan al premio nacional de Literatura "Miguel Ángel Asturias"

El Ministerio de Cultura y Deportes organiza el Premio Nacional de Literatura "Miguel Ángel Asturias".
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El Premio Nacional Miguel Ángel Gálvez reconoce todos los años la trayectoria de escritores guatemaltecos, por lo que el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), convocó a interesados a postularse.
La recepción de papelería terminará el 30 de abril próximo.
Los candidatos pueden presentar su expediente en el Departamento Editorial Cultura, ubicado en 4ª avenida, 3-76, zona 1, ciudad de Guatemala, de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.
O también enviar expediente digital al correo electrónico editorialcultura@mcd.gob.gt. En el asunto se debe consignar "Premio Nacional de Literatura 2026".
Premios
- Medalla
- Diploma con las razones por las que se confiere.
- Reconocimiento económico de diez mil quinientos dólares ($10,500.00) de los Estados Unidos de América, pagados en quetzales, al cambio del día en que se publica el Acuerdo Ministerial del ganador; se deducirán los impuestos correspondientes.
- Publicación de una obra del galardonado. Se le entregará al autor un diez por ciento (10%) del tiraje publicado. El ganador autorizará al Ministerio de Cultura y Deportes y a Editorial Cultura utilizar su nombre, imagen y cualquier parte de su obra con fines de difusión y divulgación. También cederá por dos (2) años los derechos de publicación y reimpresión de su obra.
Descarga las bases aquí: https://mcd.gob.gt/?page_id=11209