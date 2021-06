Copa América: El llanto de Neymar tras la victoria de Brasil sobre Perú (video)

Neymar conmemoró la clasificación de Brasil a cuartos de final de la Copa América-2021 al vencer 4-0 a Perú este jueves en Rio de Janeiro.

"Para mí es emocionante porque pasé por muchas cosas en estos dos años que son difíciles, complicadas, y esos números no son nada. La felicidad que tengo de jugar por Brasil, de representar a mi país, a mi familia...", dijo llorando el astro del Paris Saint Germain al término del juego en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Rio de Janeiro.

Neymar, de 29 años, ha estado inmerso en varias polémicas en los últimos tiempos.

En 2019 se perdió la Copa América, que ganó de local Brasil, por una lesión y en medio de una denuncia de una mujer que lo acusó de violación, aunque la causa fue archivada posteriormente por falta de pruebas.

En este lapso también sufrió varias lesiones, un rendimiento flojo en la pasada temporada en Europa y polémicas dentro y fuera del campo, entre ellas la supuesta razón por la cual Nike rompió su relación con él el año pasado.

La firma aseguró que el Neymar se negó a colaborar en una investigación por una presunta agresión sexual que él habría cometido contra una empleada de la firma en 2016. El '10' lo niega.

"Espero que a todos los que les gusta el fútbol yo les guste", aseguró este jueves.

La racha goleadora de Neymar

Neymar amplió a cuatro juegos consecutivos su racha goleadora con Brasil al anotar el segundo tanto contra los incas, una anotación que lo deja a nueve goles de alcanzar a Pelé, que con 77 dianas es el máximo anotador de la 'Canarinha'.

"Para mí es una honra muy grande hacer parte de la historia de la selección brasileña. Para ser bien honesto, mi sueño siempre fue jugar para la 'Seleçao', vestir esa camiseta. Nunca imaginé llegar a estos números", afirmó.

"Llegamos aquí sin saber de muchas cosas que estaban sucediendo. No sabíamos si iba a haber Copa América o no", afirmó, en relación al cambio in extremis de sede para Brasil, tras las salidas de Argentina y Colombia, las sedes originales.

En medio de rumores de boicot, la organización del torneo en Brasil fue cuestionada por el plantel brasileño, lo que les provocó un enfrentamiento con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogerio Caboclo.

Aunque los ánimos se calmaron luego de que el directivo fue separado del cargo una semana antes del comienzo de la Copa, por una denuncia de acoso sexual y moral, señalamientos que Caboclo niega.

"Jamás voy a decir no a mi país. Creo que discordar o tener una opinión diferente de la que tienen los demás es respeto por el otro. Teníamos nuestra opinión, la expresamos. Pero estamos aquí. Fue complicado, difícil, pero la alegría de estar en el campo por la selección siempre va a existir", cerró.