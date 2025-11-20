"Nunca dejes de soñar", el emotivo mensaje de Raschel Paz

-

La modelo guatemalteca expresa gratitud y aprendizaje previo a la gala final.

Miss Universo Guatemala reflexiona sobre su paso por el certamen de belleza más importante del mundo y escribe un emotivo mensaje para sus seguidores.

Raschel Paz inspira a sus seguidores con un emotivo mensaje de fe y resiliencia. (Foto: Instagram)

"¡Estoy en Miss Universo! Jamás imaginé que un sueño que parecía tan lejano un día se sentiría tan real, tan mío. En este camino aprendí que los concursos no solo forman reinas, forman carácter, fuerza, resiliencia", escribe Raschel Paz en una reciente publicación.

La publicación de Paz incluye fotografías de su infancia. (Foto: Instagram)

"No se trata de la corona, sino de la mujer que florece después de cada caída, de cada ensayo, de cada madrugada llena de dudas, pero también de fe", añade la modelo.

La representante de Guatemala motiva a soñar en grande con sus palabras. (Foto: Instagram)

"Hoy me abrazo con orgullo porque veo a la mujer disciplinada, valiente y sensible que he construido paso a paso. Y si algo quiero dejarte es esto":

"Nunca dejes de soñar, nunca te quedes con el ¿qué hubiera pasado si...? La vida premia a los que se atreven a creer en lo imposible", concluye con emoción Paz, invitando a sus fanáticos a no rendirse y cumplir sus metas.