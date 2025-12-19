El salario mínimo ha aumentado un 659.7 % desde 1995

-

El aumento al salario mínimo no sigue un patrón o tendencia de crecimiento determinado.

Los datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) precisan que desde 1995, cuando el salario mínimo del sector agrícola estaba en Q 441, hasta el reciente anuncio para la circunscripción económica 1 consistente en Q 3,791.20 en 2026, este ha aumentado en un 659.7 %.

El capítulo segundo del Código de Trabajo, artículos 103 al 115, señala cómo debe fijarse el salario mínimo en el país y precisa que "todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural".

Asimismo, en el artículo 113 indica que el Organismo Ejecutivo debe fijar anualmente mediante acuerdos emanados por conducto del Mintrab los salarios mínimos que han de regir en cada actividad, empresa o circunscripción económica.

Salario mínimo en la historia

Actualmente, existen seis tipos de salario mínimo dividido en dos circunscripciones económicas. La primera circunscripción (CE1) comprende el departamento de Guatemala y se divide en salario agrícola, no agrícola y maquila y exportadora.

La segunda circunscripción (CE2) comprende el resto de departamentos y municipios del país y de la misma forma se divide salario agrícola, no agrícola y maquila y exportadora.

Los datos más antiguos que muestra la Dirección de Estadísticas Laborales del Mintrab son de 1995, año en el cual aún no existían las circunscripciones económicas, ni el salario mínimo del sector maquila y exportadora.

En ese entonces, solo existía el salario mínimo agrícola que era de Q441.00 y el no agrícola de Q 486.7, estos regían para todo el país, ya que las circunscripciones económicas se crearon hasta el 2023.

Otro aspecto es que en 2008 que se creó el salario mínimo para el sector de maquila y exportadora, más bajo que el salario mínimo agrícola y el salario mínimo no agrícola.

La decisión 2026

La tarde del 18 de diciembre último, el presidente Bernardo Arévalo anunció los nuevos salarios mínimos que retirarán a partir de enero de 2026 y estos fueron fijados de la siguiente manera.

En la circunscripción económica 1 el salario mínimo del sector agrícola, quedó en Q 3,791.20; el no agrícola, en Q4,002.28, y, el del sector maquila y exportadora, en Q 3,409.73.

Mientras que para la circunscripción económica 2 los salarios mínimos son para el sector agrícola, de Q 3,625.89; el no agrícola, de Q 3.816.9, y, el de maquila y exportadora, de Q 3,221.10.

Al hacer la comparación del salario mínimo agrícola, da como resultado que en ese lapso este aumentó en un 659.7 %.

Aumentos en la historia

Los aumentos a los salarios mínimos no siguen un patrón o tendencia de crecimiento determinado, de hecho, su fijación es muy variable y los porcentajes de crecimiento van desde el 0 % hasta el 21.3 % en un solo año.

Los datos muestran que los crecimientos más considerables siempre han estado en el salario mínimo agrícola el más grande registrado fue en el 2004 cuando el aumento fue del 21.3 % en comparación al 2023, pues ese año se fijó el salario mínimo en Q 1,177.30, cuando el año anterior había sido de Q 970.30.

El otro aumento más fuerte se registró en el 2003, cuando el aumento fue del 16 % en comparación del 2002, pues ese año el salario mínimo agrícola estaba en Q 970.30 y el anterior fue fijado en Q 836.50.

El tercer aumento más fuerte que existió ocurrió en el 2001, pues ese año el aumento del salario mínimo agrícola fue de 15.7 %, pues ese año el salario fue de Q 762.90 y el anterior había sido fijado en Q 659.40.

Recientemente, en el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, los aumentos al salario mínimo agrícola han sido de 10 % de 2025, cuando se fijó en Q 3,593.60 y 5.5 % para el 2026, el cual será de Q 3,791.20.