Corredor protagoniza accidente en Gran Premio de Sao Paulo

El percance se vivió desde distintos ángulos y los videos muestran la magnitud del golpe.
El piloto Gabriel Bortoleto perdió el control de su vehículo durante el Gran Premio de Sao Paulo en Brasil.
Las imágenes, captadas tanto desde el ángulo del corredor como el de la televisión y aficionados, muestran el fuerte impacto que dejó sorprendidos a los asistentes.
El corredor se desplazaba en la recta final después de 24 vueltas cuando de pronto perdió el control del Sauber en el que se desplazaba.
"Tras un accidente al final de la carrera sprint, Gabriel se encuentra bien y fue trasladado al Centro Médico del circuito por precaución", informó su escudería en las redes sociales ante la preocupación por lo ocurrido.
Al mismo tiempo, aseguraron que los mecánicos intentarán reparar un vehículo que quedó destrozado para la clasificación.
Mira las imágenes: