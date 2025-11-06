Versión Impresa
Correos reactiva el envío de "pequeños" paquetes hacia Estados Unidos

  • Por Jessica González
06 de noviembre de 2025, 09:56
El paquete debe pesar menos de 2kg. (Foto: Shutterstock)

El servicio postal de Guatemala anunció oficialmente la reactivación del envío de pequeños paquetes, sumándose a las cartas y documentos. Los guatemaltecos pueden utilizar este servicio, pero deben cumplir requisitos estrictos.

Correos compartió un nuevo avance en la reactivación del servicio postal en Guatemala. A partir del 4 de noviembre se pueden realizar envíos no solo de cartas, documentos o postales, también de pequeños paquetes, pero con las siguientes condiciones: 

  • Deben ser enviados de persona a persona.
  • El contenido debe ser legal y no incluir materiales peligrosos.
  • En caso de que tenga valor, el mismo no debe superar los 100 dólares americanos, idealmente debe ir acompañado de una factura o comprobante de pago.
  • El paquete debe pesar menos de 2kg.

Personal de correos también verificará que el paquete vaya abierto para permitir el registro y validación de la declaración correspondiente, la cual deberá ir firmada por el remitente. 

Los envíos pueden realizarse en Correos zona 1, Correos de Antigua Guatemala y Correos de las cabeceras departamentales de Xela, San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal. 

Los precios se mantienen conforme al tarifario vigente. 

