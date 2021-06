El vicepresidente Guillermo Castillo habló de que ha suplicado a la Contraloría para que haga bien su trabajo, criticó el nepotismo y hasta confirmó la realización de reuniones de Gobierno paralelas con funcionarios de alto poder.

Para el vicepresidente Guillermo Castillo "la corrupción se sofisticó" después de la época de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la época fuerte del Ministerio Público (MP).

"La corrupción después de la CICIG y del MP se sofisticó mucho más. Antes de eso había personas que pensaban que la justicia nunca les iba a llegar, pero se comenzaron a desvelar muchos actos de corrupción y la misma se sofisticó más, se hizo mucho más cuidadosa, ya no se está haciendo a las claras", dijo Castillo.

El vicepresidente participó en un diálogo con periodistas de varios medios de comunicación y aseguró que es necesario fortalecer los entes de investigación.

"Más allá de estar desmantelando los órganos de investigación y de control que tenemos en el país, se debe de fortalecer sus capacidades y sus aspectos económicos", manifestó.

"Después de la época de CICIG, la corrupción se sofisticó", dice el vicepresidente @GuilleCastilloR, "ya no lo hacen a las claras como lo hacían antes... tengo una gran fe en la Contraloría a que haga su función", señala | @soy_502 pic.twitter.com/XefNmiJB9U — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) June 16, 2021

"He suplicado a la Contraloría"

Para Castillo, le toca a la Contraloría General de Cuentas (CGC) velar por el gasto público y "debe de hacer su esfuerzo para que los casos que se denuncian se puedan investigar".

"La misma ministra (de Salud, Amelia Flores) hizo la denuncia del gasto de Q7.4 millones para la compra de pruebas falsas y hasta ahora, yo no sé que pasó con esa denuncia, se puso en riesgo a varias personas", manifestó.

Según el vicepresidente, es el MP y la CGC la que deben de actuar contra la corrupción en el país, y se lo ha dicho a las personas que le reclaman por los actos indebidos dentro del Gobierno, pero asegura desconocerlos, porque "los ministros no lo hacen en frente de mi".

"Platiqué con el contralor (Edwin Salazar) y le supliqué que hagan bien su función, que los ciudadanos tienen confianza en que ellos presenten las denuncias y hagan las auditorías correspondientes", comentó.

Castillo dijo que es necesario que la CGC haga auditorías preventivas, principalmente a las grandes licitaciones, para evitar que se presten a corrupción.

Dice el vicepresidente que "le suplicó" al contralor General de Cuentas, Edwin Salazar, que haga bien su función | @soy_502 pic.twitter.com/xuPvL0kYW6 — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) June 16, 2021

Castillo critica nepostismo y corrupción

El nepostismo "no es ético ni estético", y se debe de "sacrificar a familiares" que, aunque se consideren competentes, no deben de trabajar dentro del Ejecutivo.

Reconoció que algunos familiares suyos laboran en instituciones del Estado, pero dice que tienen más de 15 años de trabajar en esos lugares y son otros organismos de Gobierno.

Pese a las denuncias de nepotismo y corrupción dentro del @GuatemalaGob, el vicepresidente @GuilleCastilloR, dice que no se ha discutido dentro del Gabinete y que el presidente @DrGiammattei es quien debe de responder. El nepotismo "no es ético no estético" | @soy_502 pic.twitter.com/Sp1Q4nt0NT — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) June 16, 2021

Según Castillo, dentro del Gabinete tampoco se ha hecho un "recuento de los daños" de los escándalos en los que se ha visto envuelta la administración de Alejandro Giammattei.

"Quiero pensar que un equipo de asesores le está hablando al Presidente y le hacen esos comentarios. Yo personalmente no participo en esas reuniones, algunas manifestaciones he hecho, pero que sepa qué se hace un recuento de daños y que el Presidente diga qué se va a orientar las cosas de otra forma, no lo sé", lamentó.

Según @GuilleCastilloR, desconoce si ha habido un recuento de daños sobre los escándalos en los que se ha visto envuelta la Administración de @DrGiammattei, pero espera que sis asesores lo estén haciendo bien | @soy_502 pic.twitter.com/OeGtHLRboJ — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) June 16, 2021

Reuniones paralelas

Varias denuncias públicas se han hecho relacionadas con reuniones que llevan a cabo funcionarios de alto nivel, incluido Giammattei, entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero Castillo dice que a él no lo convocan.

"A este tipo de reuniones no me convocan y no iría", indicó. "Se sabe que ha habido algunas reuniones. Si los poderes del Estado no deben de verse involucrados con la crítica, lo mejor es evitar esas reuniones. Cada uno tiene sus funciones... pero sentarse a que se tomen decisiones procurando impunidad en favor de la corrupción o afectando las acciones normales de los organismos, eso nadie lo va a ver bien", dijo.