Estado de sitio: Los resultados, según Gobernación

Estas son las acciones que se toman para cortar la comunicación de los privados de libertad.

Según el Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se está trabajando con el cuerpo de ingenieros del Ejército para poder bloquear la señal móvil dentro de las cárceles.

Asimismo indicó que el retraso de la construcción de la cárcel en Masagua se debió a un problema de carácter administrativo y jurídico en la fase de preinversión. De esa cuenta, se está a la espera de las bases de licitación, así como asignar a la empresa constructora para iniciar la obra.

Se estima que desde la aprobación de las bases y la aceptación de la constructora, la cárcel esté lista para la entrega en un lapso de 12 a 18 meses.

Se han localizado celulares en repetidas ocasiones al hacer requisas en los centros carcelarios. (Foto: PNC)

Este proyecto será construido con el propósito de que la cárcel se adapte a los bloqueadores de señal.

Además, se han desmantelado negocios cercanos a los centros carcelarios que ofrecen servicios de internet para evitar que los privados puedan conectarse.

Modelo computarizado de la cárcel de Masagua que presentó en su momento el Mingob. (Foto: Archivo)

Estado de Sitio

El ministro Villeda dio a conocer las cifras que han dejado las acciones realizadas durante el Estado de sitio en Guatemala.

Hasta este martes 27 de enero se han realizado 1,115 capturas, se han incautado 109 armas de fuego, se consignaron 799 motocicletas y 235 automóviles. De los vehículos mencionados algunos fueron decomisados por no cumplir con las leyes de tránsito o circunstancias ajenas a hechos delictivos.

En cuanto a capturas en contra de pandillas se registran que dentro de las 1,115 capturas se encuentran 39 del barrio 18 y cinco de la MS.

Asimismo, se reporta que de las capturas, 26 fueron de los atacantes del Barrio 18 que responden a los asesinatos de policías el pasado domingo 18 de enero.