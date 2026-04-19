La Selección Femenina se despide del sueño mundialista tras goleada en Costa Rica

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Se acabó el sueño mundialista para la Selección Femenina de Guatemala. El combinado nacional cayó 3-0 ante su similar de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José y quedó fuera de la eliminatoria rumbo al Mundial del próximo año, al no conseguir el único boleto del grupo.

Guatemala llegaba obligada a ganar y arrancó con intensidad. Al primer minuto, Aisha Solórzano estrelló un remate en el poste y poco después Andrea Álvarez exigió a la portera rival.

Sin embargo, el golpe lo dio el conjunto tico al minuto 13, cuando Gloriana Villalobos aprovechó un error en la salida chapina tras un tiro de esquina y, luego de un despeje de puños de Isabella Andrino que le quedó servido en la frontal, sacó un derechazo potente para abrir el marcador.

El panorama se complicó al 36, cuando la entrenadora Karla Maya fue expulsada tras patear un balón fuera del campo, dejando a la Bicolor sin dirección en un momento clave.

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En la segunda mitad, Guatemala no encontró reacción. Costa Rica amplió la ventaja al 62 con una acción de Sheika Scott, cuyo disparo desviado superó a Isabella Andrino. Ya sin respuesta, Priscila Chinchilla sentenció al 87 con un disparo con la derecha dentro del área.

Pese al paso perfecto previo (con goleadas ante Bermudas, Granada e Islas Caimán), la derrota en el duelo decisivo dejó fuera a Guatemala. Por su parte, Costa Rica avanzó al Campeonato W de la Concacaf, en busca de los cupos al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.