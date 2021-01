Salud responde a denuncia de terapista del Parque de la Industria

Después que una terapeuta denunciara que las autoridades del hospital Temporal del Parque de la Industria negaron a atender a su papá, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) explicó las razones por las que tomaron la decisión de no atenderlo, una de ellas es la falta de espacio físico.

De acuerdo con Alexandra Rivera, terapeuta respiratoria que labora desde el 23 de marzo en el Parque de la Industria, su padre se contagió de Covid-19 y lo llevó a ese hospital temporal. Sin embargo, las autoridades se negaron a atenderlo, pese a que ella llevaba su propio equipo de respiración.

“¿De qué me sirve la medalla que dice que soy heroína? ¿De qué me sirve que me feliciten por la atención que doy? Por eso me duele que mi papá no pueda recibir un poco de eso que yo doy”, lamentó Rivera en un video que publicó en sus redes sociales.

Sin espacio

Al respecto, Salud emitió una nota aclaratoria en la que reconocen que el padre de la terapeuta requería de ventilación mecánica y explican que en "este momento los ventiladores ubicados en la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupados en un 100%".

Además, justifican que "los casos que ameritan traslado entre centros asistenciales se realizan previo a una adecuada coordinación entre los hospitales para garantizar que, al momento del mismo, existan condiciones adecuadas para atender los requerimientos de cuidados en el área crítica y esas condiciones no estaban dadas".

De igual forma, Salud asegura que "el personal asistencial de cuidados intensivos realizó todas las gestiones para atender el traslado", pero justifican que el nivel de ocupación era alto y que el aparato respiratorio que llevaba la trabajadora del hospital del Parque no estaba en óptimas condiciones para atender al paciente.