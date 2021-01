Una paciente que estuvo más de un mes en coma con asistencia respiratoria mecánica y tuvo un derrame cerebral, despertó a tan solo unas horas de ser desconectada y perder la vida.

Lisa Martin, una mujer de 49 años, ingresó por primera vez a un hospital de Georgia en septiembre debido a complicaciones que le provocaron el Coronavirus.

Sin embargo, su salud se complicó en las siguientes semanas, por lo que los doctores la indujeron al coma por 40 días. La enfermedad fue tan agresiva que le provocó un derrame cerebral en el lóbulo frontal.

Al no haber reacción en su recuperación, la familia empezó a analizar la probabilidad de desconectarla del ventilador mecánico y se había acordado con los médicos una fecha para llevar a cabo este proceso.

Sin embargo, el hospital Memorial Santilla Health informó que Lisa reaccionó y mostró signos vitales. Los médicos estaban asombrados y le llamaron la “paciente milagrosa”.

Lisa Martin abandona la unidad de cuidados intensivos tras despertar de un largo periodo en coma.

“Su increíble viaje incluye 59 días en un respirador y 40 días de coma inducido”, escribió la institución de salud en una publicación en su página de Facebook el 31 de diciembre, explicando la historia de Martin. La mujer de 49 años abandonó el centro médico el 31 de diciembre después de casi 100 días de internación.

La llamativa recuperación de Martin causó sorpresa dentro del equipo médico que, tras un mes en coma y sin alguna mejora evidente, solicitó a su familia que decidiera si le sacaban el respirador artificial. Su esposo junto con sus cinco hijos pidieron algunos días para tomar su decisión final.

No obstante, “en el último día, Lisa empezó a buscar a su esposo con la mirada y movió su mano”, señaló el comunicado en la red social.

Tras esta reacción, fue trasladada a otros dos hospitales para continuar con su cuidado antes de continuar en un nuevo centro médico con la recuperación definitiva.

En una entrevista, Martin explicó que su recuperación incluyó “volver a aprender a caminar, hablar, tragar y comer”. Sumado a esto, la mujer deberá usar oxígeno las 24 horas del día y caminar con un andador o silla de ruedas durante largas distancias mientras esté en rehabilitación.

"Estoy en shock, pero entre todos los sentimientos abrumadores, siento que esto definitivamente es cosa de Dios", dijo Lisa a la revista People.

"Yo llegué a un punto donde me sentí como nadie se preocupaba por mí. Yo no tenía muchos amigos, mis hijos son adultos e independientes y mi marido trabajaba todo el tiempo. Me sentía sola, pero esta experiencia tiene me mostró lo amada que soy de verdad ", dijo la mujer.

Jeff Martin, esposo de Lisa, admitió no se estaba “tomando el virus en serio”, hasta que su esposa lo contrajo. "Vi morir a cuatro personas mientras Lisa luchaba", recordó.

Martin espera que la historia de Lisa “anime y ayude” a otras personas que podrían estar enfrentando dificultades como las que vivió Lisa. “Y lo peor de todo esto es que son cosas simples: simplemente cúbrase la cara, mantenga su distancia y lávese las manos”, concluyó.