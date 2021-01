Maxliver Cabrera Hernández es un enfermero guatemalteco de 32 años. Vive en Costa Rica desde hace más de cinco años y este miércoles 6 de enero recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer. Habló con Soy502 para contar su experiencia.

"Es una vacuna nueva, es normal que haya desconfianza y miedo. Personalmente decidí vacunarme ya que tengo el compromiso de seguir cuidando de las personas con Covid-19", explicó Cabrera.

El enfermero recibirá la segunda dosis de la vacuna el próximo 27 de enero. "Me aplicaron la vacuna ayer (miércoles 6 de enero), han pasado 24 horas y gracias a Dios no he sentido efectos adversos", dijo.

Cabrera es originario de la aldea Tuipox, del municipio del Concepción Chiquirichapa, en Quetzaltenango.

Su experiencia

El guatemalteco ha atendido a pacientes con Covid-19 en Costa Rica. Actualmente presta sus servicios en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.

"He tenido experiencias bonitas, como el ver a mis pacientes recuperarse después de estar aislados y alejados de sus familiares. Para nosotros, el personal de salud, es muy importante nuestro trabajo. Llegamos a establecer una conexión con nuestros pacientes. Cuando alguno logra recuperarse o cuando alguno fallece nos impacta directamente", comentó a Soy502.

Cabrera estudió un bachillerato en ciencias y letras diplomado en ciencias médicas en el colegio El Prado, en Quetzaltenango. Continuó sus estudios superiores en la Universidad Adventista de Centroamérica en Costa Rica.

Vacunación

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó que empezaron a vacunar el 24 de diciembre de 2020. Ese país tiene un acuerdo con Pfizer y BioNTech para vacunar a 1.5 millones de personas.

Además, firmaron con AstraZeneca para cubrir a 500 mil costarricenses y con el mecanismo COVAX prevén proteger a un millón de ciudadanos, de acuerdo con AFP.

El ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, comentó que el proceso de vacunación se extenderá por meses y enfatizó en que en ese tiempo los protocolos sanitarios y preventivos se mantendrán activos hasta que la mayoría de la población esté protegida.

