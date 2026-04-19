CR7 anota en goleada del Al Nassr y se acerca más a los mil goles

El Al Nassr firmó una contundente victoria este domingo al imponerse por 0-4 al Al Wasl, resultado que le permitió asegurar su presencia en las semifinales de la Champions League asiática 2.
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El primer tanto del encuentro llevó la firma de Cristiano Ronaldo, quien alcanzó así los 969 goles en su carrera profesional y se coloca a solo 31 de la histórica cifra de mil.
El delantero portugués abrió el marcador temprano, a los once minutos, transformando un penalti tras una jugada iniciada por Nawaf Boushal desde la banda derecha. Ese gol, además, representó el número 26 de su cuenta personal en la presente temporada.
Con la ventaja en el marcador, el conjunto visitante tomó el control del partido. Íñigo Martínez amplió la diferencia en el minuto 24 gracias a una asistencia de Joao Félix, quien volvió a ser clave poco después al habilitar a Abdulelah Al Amri para el tercer gol apenas dos minutos más tarde, dejando prácticamente sentenciado el duelo.
La goleada se completó con la anotación del senegalés Sadio Mané, tras un pase de Abdullah El Hamdan, cerrando así una actuación dominante del Al Nassr, que ahora se medirá en semifinales al vencedor del enfrentamiento entre Al Ahli Doha y Al Hussein.