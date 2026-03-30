Los cremas pierden otra vez y el descenso los vuelve a preocupar

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Noche oscura para Comunicaciones al perder 1-0 ante Marquense, un rival directo, en el juego que cerró la jornada 16 del Clausura 2026.

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El gol del delantero uruguayo Diego Casas, al minuto 45+3, fue suficiente para que los leones salieran de la zona de descenso y se ilusionen con meterse a la fase final del campeonato.

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⚽ La Jornada 5 de la Segunda Vuelta del Torneo Clausura 2026 se vivió con intensidad. Emociones, goles y duelos cerrados marcaron una nueva fecha que volvió a unir al fútbol nacional. pic.twitter.com/PlPevTaHjl — Liga Bantrab (@LigaBantrab) March 30, 2026

Al contrario de los cremas, que ligaron su cuarta derrota consecutiva para quedarse con 45 puntos en la octava casilla de la tabla acumulada, a solo dos puntos de las posiciones sinónimo de Primera División.

Ahora los pupilos del "Fantasma" Figueroa ponen la vista en Mixco, rival del jueves, y en Mictlán, a quien visitarán el próximo domingo. Será una semana clave para la institución crema.

El gol

El guardameta Fredy Pérez había sido figura para los capitalinos tapando, al menos, tres disparos a puerta de los felinos, pero nada pudo hacer ante el derechazo de Casas en la última acción de la primera parte.

FINAL DEL PARTIDO

CD Marquense ( 1 ) Comunicaciones FC ( 0 )



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Fue un descuido defensivo de los albos en un tiro de esquina. No le salió nada bien al "Fantasma" que tuvo que hacer su primer cambio al minuto 6 cuando Samuel Camacho se lesionó. En su lugar ingresó José Gálvez, quien sería sustituido en la segunda mitad.

Los cremas realizaron su primer disparo a portería la minuto 58 por medio de Anderson Ortiz, quien vino del banquillo para darle algo de fuerza a la inoperante ofensiva.

Todavía hubo tiempo para que Pérez le ganara un mano a mano a Casas para evitar que la derrota fuera más amplia.