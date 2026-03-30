Sinner gana Masters 1000 de Miami y completa el Doblete del Sol

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El italiano Jannik Sinner derrotó este domingo al checo Jiri Lehecka y ganó su segundo Masters 1000 de Miami, con el que completó además el doblete de títulos conocido como Sunshine Double.

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Sinner es el primer jugador en conquistar consecutivamente los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, ambos en Estados Unidos, desde que lo hizo Roger Federer en 2017.

El número dos del mundo logró la gesta al derrotar este domingo a Lehecka (22º) por un doble 6-4 en una final retrasada por problemas climatológicos.

Jannik has Double Vision @janniksin goes from coast to coast as he seals his second Miami title and the Sunshine Double! @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/F1dFqTMRsN — ATP Tour (@atptour) March 29, 2026

Triunfador en una lluviosa Miami, Sinner es el octavo tenista masculino en coronar el Doblete del Sol, un logro que también firmó el sábado Aryna Sabalenka en la rama femenina.

Antes de Sinner lo consiguieron el suizo Federer (2005, 2006 y 2017), el serbio Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016), el chileno Marcelo Ríos (1998) y los estadounidenses Andre Agassi (2001), Pete Sampras (1994), Michael Chang (1992) y Jim Courier (1991).

El italiano, sin embargo, es el único que lo ha logrado sin perder un set en Indian Wells y Miami.

En la pista rápida floridana, Sinner perdió dos finales en 2021 y 2023 antes de hacerse finalmente con el trofeo en 2024.

Desde esa edición encadena 12 partidos ganados seguidos, ya que en 2025 no pudo defender el título al estar suspendido por su doble positivo por clostebol.

MASTER OF MIAMI



Sinner reigns supreme in the 305 without dropping a single set on the way to victory ‍



He defeats Lehecka 6-4, 6-4 @miamiopen | #MiamiOpen pic.twitter.com/0IpCdVokeW — ATP Tour (@atptour) March 29, 2026

Con la ausencia de Djokovic y la temprana caída de Carlos Alcaraz, el número uno mundial, las puertas se le abrieron de par en par a Sinner para alcanzar el título 26 de su carrera y séptimo de nivel Masters 1000.

En esa categoría, solo inferior a los Grand Slams, Sinner ostenta una racha récord de 17 victorias seguidas sin ceder un set, con la que triunfó en noviembre pasado en París y este mes en las dos grandes paradas de la gira estadounidense de pista rápida.

Su última víctima fue Jiri Lehecka, debutante en una final de Masters 1000 tras dos formidables semanas en las que no cedió ni una sola vez su servicio.

Presión a Alcaraz

El checo, también de 24 años, plantó batalla de principio a fin para emular a su compatriota Jakub Mensik, quien sorprendió a Djokovic en la final de Miami de 2025.

Como un año atrás, la lluvia fue también protagonista al retrasar una hora y media el inicio del partido e interrumpirlo justo después de que el italiano se adjudicara el primer set.

No sets dropped for Sinner ‍♂️ pic.twitter.com/Xcp8s8yQbN — US Open Tennis (@usopen) March 29, 2026

El clima no descentró a Sinner, que sólo necesitó de dos juegos para acabar con la imbatibilidad del servicio de Lehecka.

El checo estuvo a punto de devolverle de inmediato el quiebre, pero Sinner resistió un 0-40 abajo y consolidó una ventaja mínima pero suficiente para adjudicarse el primer set.

Tras el parón por la lluvia, Sinner volvió a poner contra la pared a Lehecka y, en su sexta pelota de break del set, se adelantó 5-4 para sentenciar la final con su servicio.

En la antesala de la temporada de arcilla, Sinner se acercó a sólo 1.190 puntos del liderato de la ATP, que ostenta su gran rival Alcaraz.