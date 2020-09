Crepas Patrias, un postre dulce para celebrar la independencia

View this post on Instagram

Queremos llevar lo patriota y el orgullo de ser guatemaltecos a tu hogar con nuestra CREPA PATRIA ❤️ Todo el mes de septiembre tienes la opción de convertir tus crepas dulces en crepas patrias totalmente GRATIS Haz tu pedido al 5533-7593 o por DM, será un gusto atenderte