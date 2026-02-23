Retoman trabajos para rehabilitar el puente Villalobos 1

Desde 2022 los trabajos de rehabilitación del Puente Villalobos 1 quedaron detenidos.
Te interesa: Ejército de Guatemala refuerza frontera por la muerte de "El Mencho", líder del CJNG
"Tras solventar diversas deficiencias en el proceso administrativo iniciado en el 2022, se han retomado formalmente los trabajos de rehabilitación en el puente Villalobos 1", anunció el Ministerio de Comunicaciones.
En los trabajos de rehabilitación del puente, se tiene previsto una nueva conexión.
"Originalmente, esta infraestructura de concreto contaba con dos carriles y había sido intervenida en múltiples ocasiones; sin embargo, presentaba daños severos en sus bases debido a la erosión y el impacto de materiales arrastrados por el río Villalobos", indicó el Ministerio.
La Cartera de Comunicaciones señaló que "ante este deterioro, se determinó la demolición de la estructura antigua y el diseño de una nueva conexión estratégica".
Explicó que este nuevo paso será fundamental para quienes se dirigen desde la ciudad capital hacia el bulevar Sur de San Cristóbal, Mixco.
"Se trata del primer puente tipo "Arco Red" en Guatemala, un diseño vanguardista cuya principal característica es ser de una sola luz", precisó el Ministerio.
Puntualizó que "no tiene apoyos intermedios en el cauce del río y cuenta con aisladores sísmicos en sus bases para garantizar una mayor seguridad y resistencia ante eventos telúricos".
El puente
- Estructura: Construido en acero y concreto, con cimientos de pilotes profundos anclados en suelo sólido.
- Dimensiones: Posee una longitud de 50 metros y un ancho de 8 metros para la circulación de dos carriles.
- Capacidad: Diseñado específicamente para soportar las altas cargas del transporte pesado que transita por esta ruta.
Se espera que la obra concluya en las próximas semanas.