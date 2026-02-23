Conred recuerda que habrá simulacro nacional de sismo el martes

-

Autoridades buscan identificar las fortalezas y debilidades para mejorar la prevención.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población que el próximo martes 24 de febrero se llevará a cabo un simulacro nacional por sismo.

Esto será un ejercicio en el que participarán instituciones del sector público, empresas privadas y ciudadanía en todo el territorio guatemalteco.

La actividad forma parte de las acciones estratégicas orientadas a fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta ante desastres naturales, en un país altamente vulnerable a eventos sísmicos por su ubicación geográfica y características tectónicas.

Según informó la Conred, el objetivo principal del simulacro es fortalecer los planes, protocolos y mecanismos nacionales e interinstitucionales, así como fomentar la memoria histórica y consolidar una cultura de Gestión del Riesgo ante sismos.

ESCENARIOS CON RESCATES Y EVACUACIONES EN EL SIMULACRO NACIONAL POR SISMO.



El ejercicio también permitirá coordinar acciones entre el sector público y privado en los distintos niveles territoriales, enmarcados en el Plan Nacional de Respuesta.

Asimismo, la institución busca identificar fortalezas y debilidades en las gestiones, coordinaciones, recursos disponibles, protocolos y procedimientos de respuesta, con el fin de realizar ajustes que permitan mejorar la capacidad operativa ante una emergencia real.

Como parte de este proceso, se evaluarán los procedimientos de respuesta en todos los niveles, nacional, departamental y municipal, para asegurar su efectividad y promover una mejora continua.

Escenario del ejercicio

El simulacro se desarrollará bajo un escenario hipotético de un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en el municipio de Los Amates, en el departamento de Izabal, ubicado a 160 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala.

Ante este supuesto evento, se activarán las Coordinadoras Departamentales y Municipales para la Reducción de Desastres, con el propósito de coordinar la atención, evaluación de daños y análisis de necesidades, así como la movilización de recursos y personal de primera respuesta.

La Conred enfatizó que este tipo de ejercicios permite poner a prueba los mecanismos establecidos en el Plan Nacional de Respuesta, evaluar tiempos de reacción y fortalecer la articulación interinstitucional, elementos clave para enfrentar eventos de gran magnitud.

El simulacro busca fortalecer la cultura de prevención. (Foto: Archivo / Soy502)

Llamado a la participación ciudadana

La institución hizo un llamado a la población a participar de manera responsable y activa en el simulacro, atendiendo las indicaciones de las autoridades locales, centros educativos y lugares de trabajo.

También recomendó revisar los planes familiares de respuesta, identificar rutas de evacuación y puntos de reunión, y verificar el estado de mochilas de emergencia.

"La preparación salva vidas y nos hace un país más fuerte", reiteró la Conred al subrayar la importancia de asumir una cultura preventiva frente a los riesgos sísmicos que históricamente han afectado al país.