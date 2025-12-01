El equipo de Ricardo Arjona compite en un duelo de marimba

- La creatividad y el ritmo destacan en el reto de Lo que el crew no dijo. PODRÍA INTERESARTE: Ricardo Arjona emprende un viaje aéreo antes de la Residencia Los integrantes del equipo que acompaña al cantautor guatemalteco en su residencia compiten en un desafío musical con el instrumento nacional como protagonista. La marimba inspira momentos únicos en el crew. (Foto: Instagram/captura) Por lo general, los músicos se han dedicado a mostrar su trabajo tras bambalinas, compuesto por ensayos, logística, convivencia, viajes y momentos de descanso, pero esta vez decidieron rendir homenaje a Guatemala. A través de la cuenta oficial de Lo que el crew no dijo, los artistas que acompañan en el escenario a Ricardo Arjona han compartido un video en el que se ponen un reto: ver quién toca mejor la marimba. El backstage vibra con melodías improvisadas. (Foto: Instagram/captura) DESCUBRE: Cobró Q150 mil por boletos falsos para concierto de Arjona La competencia fue reñida y sus seguidores no tardaron en reconocer su talento, debido a que ningún miembro sonó desafinado. Karen conquista al público con su interpretación. (Foto: Instagram/captura) La artista que más llamó la atención fue Karen, la última en competir, debido a que tocó el inicio de la intro de la caricatura infantil Aventuras en pañales. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lo Que El Crew No Dijo (@loqueelcrewnodijo)