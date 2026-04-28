Grupo AG presenta informe y proyecta expansión regional

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Grupo AG dio a conocer su quinto Informe de Sostenibilidad titulado "Horizonte de un legado", en el que resume los resultados del último año y plantea su proyección de crecimiento a nivel regional.

El documento reúne indicadores que forman parte de su modelo de gestión. Durante el período reportado, la empresa registró que más del 57% de sus insumos provienen de materiales reciclados y reportó la movilización de más de 2.1 millones de toneladas métricas. Además, alcanzó un 88% en clima organizacional y acumuló más de 14 mil horas de formación para colaboradores.

“ Estos resultados responden a una evolución en la forma de operar de la organización, con procesos que integran eficiencia, innovación y responsabilidad. ” Mario Ordoñez , gerente de sostenibilidad de Grupo AG.

El año 2025 marcó un cambio en la trayectoria de la empresa. Durante este período, Grupo AG amplió su presencia fuera de Guatemala con operaciones en Costa Rica, Ecuador y Venezuela. Este movimiento forma parte de una estrategia orientada a replicar su modelo en nuevos mercados.

Como parte de este proceso, la empresa presentó su Manifiesto de Conducta Empresarial Responsable, desarrollado con el acompañamiento de CentraRSE. El documento establece lineamientos relacionados con integridad, cumplimiento legal, respeto a los entornos locales y generación de valor compartido. El manifiesto fue entregado a representantes diplomáticos de los países donde la compañía tiene presencia.

(Fotografía cortesía: Grupo AG)

Durante la presentación también se desarrolló el panel "Guatemala lista para el mundo: capacidades y fortalezas para invertir en el exterior", con la participación de representantes del sector público y privado. En el espacio se abordaron temas relacionados con crecimiento económico, transparencia y desarrollo sostenible.

El informe "Horizonte de un legado" reúne así los resultados, la expansión regional y los lineamientos que guían la operación de Grupo AG en los países donde tiene presencia.