Crisis penitenciaria pone a prueba la confianza ciudadana en el Gobierno

-

Los guatemaltecos expresaron desconfianza en la capacidad del Gobierno para establecer el orden y combatir la corrupción dentro del Sistema Penitenciario.

TE PUEDE INTERESAR: Fraijanes II: Expertos temen sanciones para Guatemala debido a fuga de reos

La reciente fuga de 20 reos de alta peligrosidad del centro penitenciario Fraijanes II, confirmada por el Sistema Penitenciario el domingo 12 de octubre, generó preocupación entre la ciudadanía por la situación de seguridad en el país.

La crisis se agudizó tras la renuncia del viceministro de Seguridad, José Portillo, quien presentó cinco denuncias ante el Ministerio Público (MP) por presuntos actos de corrupción en la Policía Nacional Civil (PNC).

Además, señaló una posible implicación de la viceministra de Gobernación, Claudia Palencia, en la fuga de los reclusos a cambio de sobornos, según declaraciones de Portillo la madrugada de este miércoles 15 de octubre.

ARTÍCULO RELACIONADO: Renuncia viceministro de Seguridad y presenta denuncias por corrupción en el MP

Ante este panorama, varios ciudadanos expresaron su percepción a Soy502 sobre la capacidad de las autoridades para recuperar el control y garantizar la seguridad nacional.

Un callejón sin salida

Marco Antonio Paiz, jubilado, consideró que el cambio de funcionarios no resolverá la situación. "Se cambian ministros, se cambian autoridades, se cambian policías y el problema sigue igual". Añadió que la corrupción continúa afectando al país y a la región, y que la población espera mejoras en la administración penitenciaria.

"La corrupción en Guatemala está galopante igual que en toda Latinoamérica. Un callejón sin salida, y esperamos que mejoren por lo menos en tanta corrupción en esos centros penitenciarios, como ciudadano espero eso." expresó.

Ciudadanos expresaron su percepción a Soy502 sobre la capacidad de las autoridades para recuperar el control y garantizar la seguridad nacional; ante la fuga de los 20 reos y las recientes declaraciones y renuncia del viceministro de Seguridad.



:Estuardo Paredes/NuestroDiario pic.twitter.com/8acylSz8NG — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 15, 2025

No es la primera fuga

Por su parte, el odontólogo Daniel Álvarez manifestó su desconfianza en las instituciones. "Fueron 20 reos los que se fugaron de alta peligrosidad. Esto demuestra que el Sistema Penitenciario está corrupto, que la policía no puede mantener el orden y que las autoridades perdieron el control de la seguridad nacional", indicó.

Además, recordó que esta no es la primera fuga de este tipo y cuestionó la efectividad de los operativos recientes en el barrio El Gallito en zona 3, al afirmar que "desde hace años se sabe que nunca capturan a los cabecillas porque se van una noche antes".

: Estuardo Paredes/NuestroDiario pic.twitter.com/NQ9Q3v39uw — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 15, 2025

Otros ciudadanos compartieron su opinión respecto a la crisis. Juan Tito López, herrero de profesión, afirmó que "hay mucha delincuencia y falta de acuerdos entre las autoridades".

: Estuardo Paredes/NuestroDiario pic.twitter.com/uhzqqZSm7R — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 15, 2025

Por su parte, Celeste Monterroso, dependiente de joyería, opinó que recuperar el control "es poco probable, a menos que se tomen acciones concretas contra los corruptos y no solo se realicen despidos".

: Estuardo Paredes/NuestroDiario pic.twitter.com/FeFU8Mvjr6 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 15, 2025

En tanto, Miguel Ángel Ordóñez, quien labora como campesino, consideró que las autoridades deben investigar y poner orden en el sistema.

: Estuardo Paredes/NuestroDiario pic.twitter.com/nF5qMoIkXP — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 15, 2025

TE PUEDE INTERESAR: Fraijanes II: Ministro revela lo que sabía antes de trascender la fuga de 20 reos