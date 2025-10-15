Fraijanes II: Expertos temen sanciones para Guatemala debido a fuga de reos

-

Desde afectación con la relación con Estados Unidos, hasta posibles sanciones económicas internacionales, expertos analizan la situación de Guatemala tras la fuga de una veintena de reos de la cárcel de Fraijanes.

La noticia de la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel de Fraijanes II, que dio a conocer el Sistema Penitenciario de Guatemala, fue replicado en medios de comunicación internacionales y esta ha hecho eco en el mundo.

Medios como El País de España, Yahoo Noticias, BBC Mundo, Infobae, CNN y otras plataformas, han dado seguimiento a la fuga masiva y citan la crisis política y de seguridad que se vive en Guatemala.

De tal cuenta, varios sectores han analizado el impacto de la situación en la relación de Guatemala con otros países, principalmente con Estados Unidos, el principal aliado comercial y cuyo apoyo en temas de seguridad ha sido publicitado en varias instituciones, principalmente en el Ministerio de Gobernación.

Posibles sanciones

Al respecto, la Cámara de Comercio Guatemalteco - Americana (AmCham), alertó que el suceso "pone en riesgo la confianza de ciudadanos, inversionistas y socios comerciales".

Representantes de la Cámara de Comercio de Guatemala, explicaron que "preocupan posibles sanciones económicas internacionales que puedan darse contra Guatemala".

OTRAS NOTICIAS: Guatemala pedirá Alerta Roja Internacional a Interpol por fuga de reos

Las sanciones económicas son medidas restrictivas y punitivas, como embargos comerciales y congelación de activos, impuestas por uno o más países para presionar a un gobierno a cambiar sus políticas o acciones.

"Las sanciones se han convertido en una de las herramientas preferidas por los gobiernos para responder a los desafíos de política exterior. Pueden incluir prohibiciones de viaje, congelación de activos, embargos de armas y restricciones comerciales", explicó el Consejo de Relaciones Exteriores (Council for Foreign Relations), cuya misión es orientar la interacción de Estados Unidos con el Mundo.

La fuga es "inadmisible"

Según el analista de política internacional, Roberto Wagner, el impacto no será de tipo económico para Guatemala, sin embargo, enfatizó en que el tema "se ve mal en la relación con Estados Unidos, porque ha dado todo su apoyo a Gobernación y al Gobierno y sucede esto en una forma tan terrible. Es inaceptable y sencillamente inadmisible", comentó.

EN CONTEXTO: Cámaras de comercio binacional piden recaptura de reos y reforzar seguridad

Un pronunciamiento similar salió de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, la noche en que se dio a conocer la fuga. El mensaje fue contundente: "El Gobierno de Guatemala debe actuar de manera inmediata y enérgica para recapturar a estos terroristas".

Además, la sede diplomática recalcó que dichos sujetos, son una amenaza para la seguridad del territorio estadounidense.

Afectaría el próximo año

Para el economista Erick Coyoy, ante el pronunciamiento de la embajada en mención, el Gobierno va a tener que dar pronto una respuesta positiva para resolver la situación. "Creo que puede afectar más la inacción o falta de respuesta del gobierno", comentó.

Eso sí, destacó que la fuga en sí misma, en el corto plazo, quizá no tendrá efecto, pero sí observa que "un deterioro de las relaciones entre los gobiernos por la falta de respsísta si nos puede afectar el próximo año".

La consultora Carolina Castellanos destacó que en estos casos, Estados Unidos, por lo regular, se mantiene al margen cuando son temas muy propios de cada país, siempre y cuando no afecten la relación comercial o diplomática con su gobierno. "Me da la impresión de que ese es el caso", expuso.

Sobre la postura de algunos sectores que mencionan posibles sanciones económicas contra Guatemala debido a la fuga de reos, recordó que si bien las agencias del gobierno de Estados Unidos monitorean todo lo que sucede, el tema sigue siendo local.