Cristian Nodal confiesa que no puede dormir por culpa de Belinda

Cristian Nodal reveló una íntima situación que atraviesa con su novia Belinda y que está afectando su descanso.

Al parecer, a Nodal el estar lejos de su amada Belinda le ha afectado mucho, al punto de no conciliar correctamente el sueño.

El cantautor de 'Botella tras Botella', confesó que padece insomnio y ha dormido muy poco, agregando que su pareja le ayuda a dormir más cómodo y feliz.

"Si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad", comentó Nodal en un post.

El famoso envió un contundente mensaje a Belinda: "La falta que me haces"...

Nodal recordó que antes de Belinda, solía dormir poco por cuestiones de trabajo, pero ahora es por la distancia que el insomnio le domina y calculó que de 120 horas (5 días) que lleva separado de ella, solo ha podido dormir, aproximadamente, 18.

De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas... ta cabron. — NODAL (@elnodal) May 11, 2021