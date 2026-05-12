Cristiano y Benzema se enfrentan en un choque clave por el campeonato saudí

En un duelo entre exmadridistas, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema protagonizarán este martes (12:00 m.) uno de los partidos más importantes de la temporada en Arabia Saudita, cuando el Al-Nassr reciba al Al-Hilal en un choque que podría definir el título de liga.
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El equipo del portugués llega como líder del campeonato y con la posibilidad de conquistar su primer gran trofeo en el futbol saudí. Sin embargo, enfrente tendrá al "Gato" y a un Al-Hilal que todavía sueña con arrebatarle la cima en la recta final del torneo.
Una victoria en casa le aseguraría al Al-Nassr matemáticamente el campeonato. Un empate mantendría abierta la pelea, mientras que una derrota dejaría al Al-Hilal con grandes opciones de quedarse con el liderato, tomando en cuenta que aún tiene un partido pendiente.
Ambos conjuntos atraviesan un gran momento. El conjunto dirigido por Jorge Jesús suma cinco victorias en sus últimos seis encuentros y ha mostrado solidez defensiva.
Del otro lado, el Al-Hilal presume una impresionante racha de 40 encuentros invicto en todas las competiciones, confirmando la regularidad de un equipo que se ha convertido en el principal obstáculo de CR7 desde su llegada al futbol árabe.
Previo al encuentro, el "Bicho" también envió un mensaje motivacional a los aficionados a través de sus redes sociales, pidiendo apoyo para un duelo que considera decisivo.