Las dos veces que Xelajú y Municipal se enfrentaron en una final

-

Un título para Xelajú y otro para Municipal; así se reparten las finales en las que chivos y rojos se han enfrentado.

MÁS DEPORTES: El Tottenham desperdicia ventaja y complica su permanencia en la Premier

Será la tercera y servirá para inclinar la balanza a favor de uno u otro. Las dos anteriores series han seguido el mismo patrón que tendrá la actual: ida en El Trébol y vuelta en el Mario Camposeco.

❤️ ESTAMOS EN LA FINAL

⚽️ Xelajú MC 2-0 Comunicaciones

️ Mario Camposeco

Vuelta Semifinales



¡Vamos Xelajú! ⚽️#XelajúMC #PasiónQueCrece Clausura2026 ❤️⚽️ pic.twitter.com/Xp3dvJSScH — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) May 11, 2026

Los rojos ya saben lo que es coronarse en Quetzaltenango. En ambas finales ganaron el partido de ida. Cuando los altenses fueron campeones en el Clausura 2012, igualaron la serie y el título se definió en una dramática tanda de penales.

Campeón a domicilio

Municipal se impuso a Xelajú en el Clausura 2010 al ganar el partido de ida 3-1 con goles de Juan Castillo, Marvin Ávila y Juan Carlos Plata. El descuento lo hizo el colombiano Gustavo Betancur.

¡Todo listo para la Gran Final!



Esta historia se escribe en la cancha y en la grada.#ElEquipoDelPueblo pic.twitter.com/ltfYsj1MD5 — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) May 11, 2026

En la vuelta, los capitalinos golearon 4-0 a los locales. Un autogol de Gustavo Cabrera y las anotaciones de Juan Castillo, Juan Carlos Plata y Mario Rodríguez hicieron que los rojos se coronaran.

Otra historia

Para el Clausura 2012, el equipo escarlata volvió a imponerse en El Trébol. Esa vez 1-0 con gol del salvadoreño Eliseo Quintanilla.

Xelajú igualó la serie gracias al triunfo 2-1. El brasileño Israel Silva y Wilber Caal anotaron para los locales. Manuel León descontó para los rojos. En penales, el triunfo fue para los chivos 3-1.