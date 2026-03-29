Cristiano Ronaldo acelera su regreso con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo comienza a dejar atrás la lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi un mes y ya trabaja con normalidad junto al Al-Nassr.
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Este domingo, el astro luso se reincorporó a los entrenamientos completos del equipo, mostrando avances importantes en su recuperación y encendiendo el optimismo sobre su pronto regreso a la competencia.
La última aparición de Ronaldo se remonta al pasado 28 de febrero, cuando el conjunto saudí se impuso 3-1 al Al-Fayha. En aquel compromiso, el delantero sintió una molestia muscular al minuto 81 que lo obligó a abandonar el terreno de juego, iniciando así un periodo de inactividad que también lo dejó fuera de la más reciente fecha FIFA con la selección de Portugal.
Desde entonces, el cinco veces ganador del Balón de Oro ha centrado sus esfuerzos en su recuperación física, con el objetivo de volver en plenitud a la recta final de la temporada. En los últimos días, ya se le ha visto trabajando con balón en la ciudad deportiva del club, un indicio claro de su evolución positiva.
El regreso de Cristiano podría concretarse esta misma semana, ya que el Al-Nassr se prepara para enfrentar el próximo viernes al Al-Najma en la jornada 27 de la liga saudí.