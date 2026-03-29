Doué y Francia golpean a una débil Colombia en un amistoso

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La defensa colombiana se derritió el domingo ante los fogonazos de los habituales suplentes de Francia, que se impuso 3-1 en un amistoso en Estados Unidos con miras al Mundial de Norteamérica 2026.

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El equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo dejó serias dudas al término de la fecha FIFA de marzo, en la que también cayó 2-1 con Croacia, la última antes de que publique la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo.

La retaguardia cafetera en Maryland, cayó antes de la media hora de juego (29), cuando un error en la marca de Johan Mojica y la falta de coordinación entre Daniel Muñoz y el portero Álvaro Montero dejaron el camino despejado para que Desiré Doué encajara un remate rastrero.

Con Mbappé y Dembélé en el banco, Marcus Thuram (41) encontró su oportunidad para anotar, de cabeza, tras un centro de Akliouche y nuevamente una mala salida de Montero.

VICTOIRE 3⃣-1⃣

Les Bleus s’imposent face à la Colombie et signent un 2/2 parfait lors de cette tournée américaine #FRACOL pic.twitter.com/PRNHUbRhSk — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2026

Doué selló la victoria en el Northwest Stadium al regresar del descanso. En el 56, el atacante del Paris Saint-Germain aprovechó un contragolpe para firmar su doblete.

El honor colombiano estuvo en los pies de Jáminton Campaz (77), revulsivo de un equipo cafetero que mostró falencias tácticas y un bajo nivel de su referente y capitán, James Rodríguez, tanto contra Francia como frente a los croatas el jueves en Orlando.

Así jugaron

Colombia: Montero, Muñoz, Sánchez, Cabal, Mojica (Machado, 63), Lerma, Ríos (Puerta, 46), Arias (Gómez, 46), James, Díaz (Campaz, 63) y Suárez (Córdoba, 46). DT: Néstor Lorenzo

Francia: Samba, Kalulu, Lacroix, Lucas, Digne, Zaire-Emery (Camavinga, 64), Kante, Akliouche (Kolo Muani, 63), Cherki (Olise, 78), Doué (Ekitike, 63) y Thuram (Mbappé, 78). DT: Didier Deschamps