Cristiano sale a escena con Al Nassr en la Champions asiática

El Al Nassr afrontará este miércoles (7:45 a.m. en vivo por ESPN) un partido determinante en los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia, cuando visite al Arkadag de Turkmenistán en el encuentro de ida de una serie que será clave para las aspiraciones del conjunto saudí en el torneo continental.
La principal novedad para este compromiso será el regreso de Cristiano Ronaldo, quien volverá a la convocatoria tras una semana de ausencia marcada por una protesta del futbolista contra el fondo de inversión saudí. El portugués no tuvo actividad en los últimos partidos de su club, pero ahora está listo para sumar minutos en un duelo de alta exigencia.
La presencia de Ronaldo representa un impulso importante para el Al Nassr, que recupera a su máxima figura en un momento clave de la temporada. El conjunto saudí necesita obtener un buen resultado como visitante para tomar ventaja en esta serie de eliminación directa, en un torneo que reúne a los clubes más fuertes del continente asiático.
Además, el equipo llega a este encuentro tras una derrota ante el Al Itihad en la liga local, resultado que incrementa la presión para volver a la senda del triunfo y recuperar confianza de cara a los desafíos que se avecinan.
En lo individual, Cristiano Ronaldo mantiene su objetivo de seguir ampliando su histórico registro goleador y acercarse a la marca de los mil goles (ahora lleva 961) en su carrera profesional, meta que busca alcanzar mientras lidera al Al Nassr en la lucha por los títulos de la temporada.