Critican a Adal Ramones por pasar la cuarentena en la playa

Adal Ramones compartió con sus seguidores de Instagram la manera en la que junto a su familia enfrenta el aislamiento por coronavirus.

Debido a que hizo un video donde aparece en una especie de resort, a la orilla de una piscina, fue duramente criticado.

TE PUEDE INTERESAR:

Adal explicó que desde hace un mes decidió irse con su familia a la playa debido a que imaginó que esto sucedería.

“ Hace un mes tomé la decisión de traer a mi familia a la playa, me previne con tiempo y dije: paremos todo, paremos la obra de teatro. ” Adal Ramones.

"Se veía venir que iban a parar todas las producciones teatrales. Me traje a mis hijos, me traje a mi esposa y estamos aquí hace un mes, todo cambió en un mes. Al principio podíamos ir a cenar, a comer. Saludar a la gente a la distancia y ahorita ya es imposible, todo cambió a partir de hace dos semanas”, comentó al inicio del clip.

“Les pido que estén unidos en familia. Sobre todo tengan higiene, mucha limpieza. Tratar de evitar tocar a otras personas”, continuó.

“Todo cambió desde hace dos semanas a la fecha, qué increíble ¿no? Podíamos salir a comer, incluso aquí en la playa salimos a comer a ciertos restaurantes, pero ahora ya no debemos hacerlo”.

Reconoció que hay gente en sus casas que ya desea salir y dejar atrás la rutina, pero es importante que todos nos cuidemos.

“A cuidarnos todos donde quiera que nos haya tocado esta cuarentena. Falta poco, vamos a salir de esto, pero depende de estar unidos todos. Vamos a salir de esto, ya nos veremos pronto”, comentó al final.

Pero, tras la publicación del material, el post comenzó a llenarse de comentarios que cuestionaban al presentador, pues parecía que se encontraba en un hotel pues a lo lejos se veía a dos trabajadores caminando por los pasillos:

"Mi humilde opinión es que se fueron a meter a la boca del lobo. En un hotel hay muchos turistas y con los turistas está el virus. La casa es el lugar más seguro. Si quieres cuidar a tu familia no salgas de la habitación, en ese momento mientras hablas, estás tocando todo lo que otros tocan y no veo ni mascarillas, quizá mucho menos guantes. No los quieras tanto, quiérelos mejor", le escribió una usuaria.

Al final muchos le cuestionaron las pocas precauciones que tenía y se armó una discusión:

"No es un hotel, aquí vivimos la mitad del año y estamos solos y sin servicios para evitar problemas porque amo a mi familia y los cuido lo mejor que puedo, los traje acá mucho antes que esto explotara y cuídate, gracias", escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adal Ramones (@adalramones) el 25 de Mar de 2020 a las 3:42 PDT

TAMBIÉN: