Grettell Valdez está aislada de su hijo por coronavirus

Grettell Valdez está angustiada pues su hijo Santino, pues está muy lejos de ella debido al coronavirus.

El pequeño está aislado, ya que su pareja y su esposa, la conductora mexicana Odalys Ramírez, dieron positivo al test del Covid-19.

La actriz mexicana compartió un video en Instagram donde luce muy preocupada, al borde de las lágrimas pues el pequeño debe permanecer 15 días con su padre.

“Mi hijo el martes se fue a casa de su papá y pues, claro que me entra la angustia. Él está muy bien, está perfecto, yo estoy perfecta, mi marido está perfecto, pero Santino se fue a casa de su papá y no voy a poder estar con él en 15 días hasta que pase el peligro”, contó la actriz de "Lo que la vida me robó" y "Médicos, línea de vida".

“Hasta que pase esta situación él tiene que estar en cuarentena también en casa de papá y no puede salir, no puede venir conmigo, porque hay riesgo de que me pueda contagiar, a mi marido, a las chicas que están aquí con nosotros que las amamos”, agregó.

Grettell reconoció su impotencia pues lo que más desea como mamá es tener a su hijo cerca para poder protegerlo, pero lamentablemente no es posible.

“Es mi hijo, mi bebé, el único que tengo, cuando me entere lo único que quieres hacer es abrazarlo y protegerlo y que nada le pase, en este momento él va a tener que estar en casa de papá haciendo la cuarentena y haciendo las cosas que se tienen que hacer y los protocolos que se tienen que seguir”, aseveró la estrella mexicana.

“Crees que no va a pasar a tu gente y de repente pues sí, sí existe y sí hay que tener más conciencia, hay que tener muchos cuidados”, compartió.

