Críticas y rechazo, la reacción al informe de Alejandro Giammattei

Críticas y rechazo, así recibieron las redes sociales el informe del segundo año de Gobierno de Giammattei.

El presidente Alejandro Giammattei presentó este viernes 14 de enero el segundo informe de su gestión, el cual fue criticado y rechazado por diputados y personas en las redes sociales.

"El informe está plagado de mentiras y falsedades... Guatemala está peor", sentenció el diputado Orlando Blanco, quien aseguró que durante los últimos dos años se ha incrementado la corrupción, la pobreza, la inseguridad, el desempleo y la desnutrición infantil.

INFORME PLAGADO DE MENTIRAS Y FALSEDADES. Más corrupción, más pobreza, más inseguridad, mayor desempleo, mayor desnutrición, es el legado de dos años de desgobierno de Giammatei y su combo. pic.twitter.com/6vWNaBDYM4 — Orlando Blanco (@OrlandoBlancoL) January 14, 2022

Mientras que los diputados del Movimiento Semilla indicaron que la gestión de Giammattei "ha sido un fracaso". "Venimos a escuchar un montón de vacíos... Se trató de maquillar un gobierno que prácticamente ha fracaso... se ha tratado más de autoritarismo y de lavarse las manos", manifestó la diputada Lucrecia Hernández.

Dos años de la gestión del @DrGiammattei y ha sido un fracaso de gobierno.

Necesitamos un gobierno y un Presidente que se preocupe y trabaje para la mayoría de las guatemaltecas y guatemaltecos. Rescatemos nuestro país, construyamos una nueva Guatemala. #GobiernoFracasado pic.twitter.com/F7kr1R0AY7 — Bernardo Arévalo de León (@BArevalodeLeon) January 14, 2022

En tanto, la diputada de Winaq, Sonia Gutiérrez, indicó que luego de instalarse la nueva Junta Directiva ya no había nada que hacer en ese lugar e indicó: "Me retiro para no escuchar más informes falaces".

Ya se instaló la nueva Junta Directiva, ya se aprobó decreto de inicio de sesiones plenarias. No hay más que hacer en el Congreso, me retiro para no escuchar más informes falaces. pic.twitter.com/laTrgYlZjt — Sonia Gutierrez (@SoniaGRaguay) January 14, 2022

Los usuarios de las redes sociales también se pronunciaron, de acuerdo con Déborah el gobierno de Giammattei se ha caracterizado por decisiones precipitadas o tardías, así como enmiendas a las acciones tomadas.

#SegundoInformeGT

Desiciones precipitadas o tardías y enmiendas a decisiones sumamente importantes para el país, han caracterizado al gobierno de Alejandro Giammattei — Déborah (@deborahlopezgt) January 14, 2022

En tanto, el experto en seguridad, Carlos Mendoza, de Diálogos, desmintió los datos ofrecidos por Giammattei respecto a la supuesta reducción de la criminalidad. "Registros policiales indican que durante el 2021 hubo, al menos, 2,843 homicidios en todo el territorio... esto es un aumento de casi el 11%", subrayó.

Una vez ajustadas esas cifras por el tamaño de la población, la tasa pasó de 15.2 a 16.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto es un aumento de tasa del 9%.



Pronto los detalles en BLOG de @DialogosGuate — Carlos A. Mendoza (@camendoza72) January 14, 2022

Incluso, algunos compararon el informe con el de Economoda, sí, el de la telenovela Betty La Fea, el cual fue inflado y falsificado por "Don Armando" para no levantar sospechas entre los accionistas de la empresa.