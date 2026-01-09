A puertas abiertas: Cremas dan acceso a su entreno y dan sensaciones renovadas

-

Comunicaciones abrió las puertas de su entrenamiento por primera vez desde la llegada del entrenador Marco Antonio Figueroa, que mantiene su preparación para el debut en el torneo Clausura 2026.

Las primeras sensaciones en la práctica fue de renovación, los jugadores arrancaron con las vueltas a la cancha en grupos, algo que causó novedad, pues en los últimos tiempos ya no se miraba tanto esto antes de empezar con el entreno.

Después de algunos ejercicios con pesas, iniciaron el trabajo con balón controlado y otras dinámicas de resistencia. Finalizado esto, los cremas también practicaron la salida desde la portería con dominio de la pelota y transición en defensa, para luego finalizar con trabajo táctico, para el que la prensa ya no estuvo presente.

Por ahora, el cuadro dirigido por el "Fantasma" solamente entrena por las mañanas, pero se está considerando trabajar a doble turno, aunque por el tráfico de la capital, la propuesta del chileno se encuentra en "veremos".

Lo que ya ha sido confirmado es que los capitalinos no tendrán ningún partido de preparación previo al debut del 21 de enero, cuando tengan que visitar a Achuapa en el Winston Pineda, algo que sin duda es curioso, sobre todo para un estratega que acaba de llegar.