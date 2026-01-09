Rick Harrison se casa con Angie Polushkin, 18 años menor

-

Rick Harrison, uno de los protagonistas del famoso show "El precio de la historia" se casó en una íntima ceremonia en Las Vegas con su pareja, Agripina "Angie" Polushkin.

La boda fue precedida por un imitador de Elvis Presley, luego, ambos festejaron en el restaurante Rick's Rollin Smoke BBQ & Tavern, a pocos pasos de la casa de empeños Gold & Silver Pawn Shop.

Foto: Oficial.

"Estamos muy emocionados de comenzar este nuevo capítulo como marido y mujer y celebrarlo con amigos y familiares en Las Vegas, y también en nuestra boda a finales de este mes. Ha sido toda una aventura y estamos deseando que llegue", explicaron a la revista People.

Harrison, de 60 años, se unió con Agripina "Angie" Polushkin en la "Little White Chapel" de Las Vegas el sábado 3 de enero.

Foto: Redes sociales.

Harrison anunció su compromiso con su esposa en marzo, con imágenes de la pedida de mano bajo un árbol en un viñedo en Casablanca, Chile. "¡Dijo que sí!", escribió en la publicación de Instagram.

Foto: Instagram.

Harrison estuvo casado y se divorció discretamente de su ex esposa Deanna Burditt en 2020, siete años después de su boda, con ella "tuvo tres hijas maravillosas", refiriéndose a las hijas de su ex, Sarina, Ciana y Marissa, de una relación anterior.

También estuvo casado con Kim Harrison, con quien tuvo a sus hijos Adam y Corey, y con Tracy Harrison, con quien comparte a su hijo Jake. (Adam falleció por una sobredosis a los 39 años en enero de 2024).