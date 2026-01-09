Francisco Arredondo conquista la etapa más larga del Dakar

El guatemalteco Francisco Arredondo conquistó las dunas del desierto árabe en la etapa más larga del Dakar 2026.
Se enfrentó a la sexta jornada de la competición, una largada entre las ciudades de Hail y Riad, de 921 kilómetros, que estuvo dividida en un Enlace de 589 kilómetros, y una Especial cronometrada de 331.
Fue otra gran prueba de resistencia para el piloto de la división Rally2, que culminó la jornada en el puesto 81 con un tiempo de 6:57.27 horas.
La división Rally2 contó con el regreso del sudafricano Michael Docherty, compañero de Arredondo en el BAS World KTM Racing Team, quien destrozó su rueda delantera en la cuarta etapa.
Arredondo escaló posiciones en la clasificación general de su división y ahora se ubica en el lugar 78, con un tiempo total de 43:52.18 horas, a 17:40.14 horas, del líder general, el estadounidense, Preston Campbell.
Francisco ha superado con éxito la primera parte del Rally Dakar 2026. Ahora, Riad le proporciona un respiro a la caravana que este sábado tendrá un día de descanso, el cual no solo será físico para los pilotos, sino que servirá para ajustar los vehículos.