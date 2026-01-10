Marcelo Hernández y su soñada convocatoria a Selección Nacional

-

Un año después de su debut en la Liga Nacional, el defensor quetzalteco Marcelo Hernández recibe su primer llamado a la Selección de Guatemala, lo hace como uno de los nuevos rostros en la segunda etapa del técnico mexicano Luis Fernando Tena.

Con 20 años y experiencia en las selecciones juveniles, Hernández tiene clara la misión con la Bicolor. "Sé que empezamos un nuevo ciclo, vamos a dejar todo en la cancha y trataremos de hacer las cosas bien para que nos vuelvan a tomar en cuenta y ganarnos un puesto".

"Pueden esperar mucha garra, mucha entrega. Sé que representamos a millones de guatemaltecos", afirmó el defensa central altense.

Jugaba en las calles del barrio antes de llegar a la sub-17 de los chivos. El llamado es reflejo de su crecimiento. Debutó ante Xinabajul (7-2) el 3 de febrero del año pasado, suma 10 apariciones hasta el momento. "Estoy muy contento por el llamado a la Selección. Es una gran noticia para mí y para mi familia. Es algo que hemos estado esperando y trabajando desde que empecé a jugar al futbol".

"Es una gran oportunidad, trataré de hacerlo de la mejor manera para demostrar lo que podemos aportar. Es un gran paso para mi carrera", concluyó.

Guatemala enfrentará a Canadá el próximo sábado, 17 de enero, en un partido de fogueo en Estados Unidos.