Crossover Guatemala avanza a final en torneo internacional en Miami

- El equipo U18 representa a Guatemala en la Liga Nacional 2026. TE PUEDE INTERESAR: Guatemala es goleada por la mundialista Argelia en Italia El club Crossover Guatemala participa en la Miami Cup International como parte de su proceso de formación y competencia, según informó la Asociación Deportiva Departamental de Baloncesto de Guatemala. En este torneo, la categoría U18 logró clasificar a la fase final tras ubicarse en el primer lugar de su grupo, resultado de su desempeño en los encuentros disputados bajo la dirección del entrenador Junior García. Los jugadores entrenaron en instalaciones del Miami Heat. (Foto: Asociación Deportiva Departamental de Baloncesto de Guatemala) Por su parte, el equipo U16 continúa en competencia y busca asegurar su pase a la final, en una participación que también forma parte de su desarrollo deportivo a nivel internacional. Durante su estadía, los atletas tuvieron la oportunidad de realizar entrenamientos en instalaciones utilizadas por el equipo Miami Heat, una valiosa experiencia para su formación. Crossover Guatemala compite en la Miami Cup International. (Foto: Asociación Deportiva Departamental de Baloncesto de Guatemala) El equipo U18 representa al departamento de Guatemala en la Liga Nacional 2026. "el equipo U18 representa al departamento de Guatemala en la Liga Nacional 2026, y su participación internacional responde a su propio proceso deportivo, el cual fortalece su rendimiento y proyección competitiva", expresó la Asociación Deportiva Departamental de Baloncesto de Guatemala.