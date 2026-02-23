CSJ iniciará a recibir expedientes de aspirantes a magistrados de la CC

La Corte Suprema de Justicia iniciará a recibir expedientes de candidatos a magistrados de la Corte Constitucionalidad.
Este lunes 23 de febrero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) iniciará a recibir expedientes de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La recepción de expedientes terminará el viernes 27 de febrero, posteriormente los magistrados de la CSJ decidirán quien será el titular y el suplente.
Este es el último Organismo que lanzó la convocatoria y la designación será de manera directa.
Requisitos
- Formulario de solicitud proporcionado por la CSJ
- Currículum vitae
- Fotografía reciente
- Fotocopias legalizadas de las constancias de formación académica y experiencia laboral
- Certificación de la partida de nacimiento en original
- Constancia de colegiado activo emitida por el Colegio de Abogados y Notarios (CANG)
- Certificación de tiempo de graduación emitida por el CANG
- Constancia de no haber sido objeto de sanciones emitida por el Tribunal de Honor del CANG
- Constancia de carencia de antecedentes penales
- Constancia de carencia de antecedentes policiales
- Constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones emitida por la Contraloría General Cuentas (CGC)
La próxima CC
De las 5 instituciones que designan a magistrados de la CC, el Consejo Superior Universitario (CSJ), y el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) ya eligieron sus representantes.
Por el CSU fueron electos como magistrada titular Julia Rivera, y suplente José Luis Aguirre Pumay, y por el CANG, quedó electa como titular Astrid Lemus, y como suplente José Fernando Bermejo.
Falta que los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial realicen su designación.