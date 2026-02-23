Versión Impresa
CSJ iniciará a recibir expedientes de aspirantes a magistrados de la CC

  • Por Dulce Rivera
22 de febrero de 2026, 20:43
La CSJ iniciará con la recepción de expedientes de aspirantes a magistrados de la CC. (Foto: Soy502/archivo)

La CSJ iniciará con la recepción de expedientes de aspirantes a magistrados de la CC. (Foto: Soy502/archivo)

La Corte Suprema de Justicia iniciará a recibir expedientes de candidatos a magistrados de la Corte Constitucionalidad. 

Este lunes 23 de febrero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) iniciará a recibir expedientes de aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). 

La recepción de expedientes terminará el viernes 27 de febrero, posteriormente los magistrados de la CSJ decidirán quien será el titular y el suplente. 

Este es el último Organismo que lanzó la convocatoria y la designación será de manera directa. 

Requisitos

  • Formulario de solicitud proporcionado por la CSJ
  • Currículum vitae
  • Fotografía reciente
  • Fotocopias legalizadas de las constancias de formación académica y experiencia laboral
  • Certificación de la partida de nacimiento en original
  • Constancia de colegiado activo emitida por el Colegio de Abogados y Notarios (CANG)
  • Certificación de tiempo de graduación emitida por el CANG
  • Constancia de no haber sido objeto de sanciones emitida por el Tribunal de Honor del CANG
  • Constancia de carencia de antecedentes penales
  • Constancia de carencia de antecedentes policiales
  • Constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones emitida por la Contraloría General Cuentas (CGC)

La próxima CC 

De las 5 instituciones que designan a magistrados de la CC, el Consejo Superior Universitario (CSJ), y el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) ya eligieron sus representantes.

Por el CSU fueron electos como magistrada titular Julia Rivera, y suplente José Luis Aguirre Pumay, y por el CANG, quedó electa como titular Astrid Lemus, y como suplente José Fernando Bermejo.

Falta que los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial realicen su designación. 

