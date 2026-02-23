Gobierno podría oficializar cuánto dinero de arrastre recibirán los Codedes

-

El Ministerio de Finanzas lleva a cabo un análisis para determinar el monto que debe ser trasladado a los consejos.

El Gobierno central podría oficializar esta semana cuánto dinero que no fue ejecutado por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) durante el 2025 será trasladado para este año.

La decisión podría tomarse durante la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conador) que se llevará a cabo en el viernes 27 de febrero.

Según el Tablero de Desembolsos de los Codedes administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y alimentado con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) el año pasado los Consejos tenían un presupuesto vigente de Q 12,246.7 millones.

El tablero muestra que los Codedes ejecutaron el 62.19 % es decir Q 7,616.8 millones, por lo cual quedó pendiente de erogar Q 4,629.8 millones.

El Congreso ya asignó más de Q 6,000 millones para lod Codedes este año. (Foto: Archivo / Soy502)

Según la ley el dinero que no se eroga puede trasladarse al siguiente ejercicio fiscal, pero deben llevarse a cabo una serie de análisis para establecer si es viable trasladar los fondos.

Llevan a cabo análisis

Según informó la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) está pendiente que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) emita la distribución analítica, que resulte de los ajustes al presupuesto general de ingresos y gastos del Estado vigente.

Según la SCEP está previsto que el Minfin, como ente rector en materia presupuestaria y financiera, dé a conocer los techos de inversión correspondientes a los Codedes en la próxima reunión del Conadur.

Esto debe llevarse a cabo conforme a lo establecido en el Decreto Número 3-2026, que ajustó el presupuesto para el presente año.

LEA MÁS: Congreso reforma de urgencia nacional la ley de Codedes

"Esta distribución establecerá la distribución y los techos definitivos de inversión de los Codede para el presente ejercicio fiscal", señaló la Secretaría.

Fondos para Codedes

Además de los fondos de arrastre que el Gobierno determine trasladar a los Codedes para este año, estos recibirán otro aporte que está sustentado en el Artículo 23 del Decreto 03-2026 con el cual se hizo una ampliación presupuestaria para este año y precisa que recibirán Q 6,312.1 millones.

En total los Consejos podría tener un presupuesto de más de Q 10,000 millones este año, pero el monto exacto podría confirmarse el próximo viernes en la sesión del Conadur.

Históricamente los Codedes han mostrado problemas para ejecutar de forma adecuada sus recursos, razón por la cual el Congreso ha buscado la forma de brindar herramientas que les ayuden a viabilizar sus proyectos.