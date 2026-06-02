CSJ deja en suspenso devolución de edificio vinculado a Manuel Baldizón

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La CSJ dejó en suspenso la devolución de un edificio ubicado en la zona 15, vinculado con excandidato presidencial Manuel Baldizón.

OTRAS NOTICIAS: Sala rechaza apelación de MP y confirma devolución de edificio vinculado a Baldizón

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo presentado por el Ministerio Público (MP) cuya intención era frenar la devolución de un edificio ubicado en la zona 15 de la capital, vinculado al excandidato presidencial Manuel Baldizón.

Con esto, se deja en suspenso la devolución de dicho inmueble y la decisión de la CSJ de señalar que circunstancias lo hicieron recomendable, por lo tanto, se revierte la resolución emitida por la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo el pasado 21 de abril.

En noviembre de 2025, el Juzgado de Extinción de Dominio, a cargo del juez Delmar González, devolvió el edificio Vista Panorámica a la empresa Regal Group, vinculada a Baldizón.

Hechos

Luego de que el juez Primero de Extinción de Dominio decidiera en noviembre de 2025 la devolución del edificio vinculado con el excandidato presidencial, el MP apeló dicha decisión.

Sin embargo, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó la apelación planteada y confirmó la decisión del Juzgado de Extinción de Dominio.

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó la apelación planteada por el MP y confirmó la devolución del edificio vinculado a Baldizón. (Foto: Wilder López/Soy502)

Es de señalar que, en el 2018, un juez de Extinción de Dominio dictó medidas cautelares al edificio ubicado en la 0 calle 15-14 en la colonia El Maestro, zona 15, lo que permitió que el MP investigara su procedencia.

Este edificio, el excandidato presidencial pretendió instalar un hotel de lujo, pues cuenta con quince pisos, dos sótanos y un helipuerto.