Sala rechaza apelación de MP y confirma devolución de edificio vinculado a Baldizón

El edificio Vista Panorámica pasó 7 años inmovilizado por supuestamente haber sido adquirido con fondos ilícitos.
Te interesa: Juez de extinción de dominio devuelve edificio a Manuel Baldizón
La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó una apelación presentada por el Ministerio Público (MP) y confirmó la decisión del Juzgado de Extinción de Dominio que, en noviembre de 2025, devolvió el edficio Vista Panorámica a la empresa Regal Group, vinculada a Manuel Baldizón.
En 2018, un juez de Extinción de Dominio, dictó medidas cautelares al edificio ubicado en la 0 calle 15-14 en la colonia El Maestro, zona 15.
Esas medidas permitían que el MP investigara su procedencia y que por siete años fuera administrado por el Estado, de hecho, en el lugar funcionan varias fiscalías.
Sin embargo, el juez en su momento y ahora la Sala, resolvieron que no hay elementos que hagan creer que se adquirió de manera ilícita.
El MP puede accionar aún ante la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, y cuando la decisión quede en firme, el edificio podría volver con los dueños originales.
El abogado de la entidad, aseguró durante la audiencia que Manuel Baldizón no tiene vínculo con la empresa.