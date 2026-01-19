CSJ suspende actividades en el ámbito nacional para este lunes 19 de enero

-

Los plazos legales quedarán suspendidos a partir de las 00:00 horas de este lunes, indicaron las autoridades.

OTRAS NOTICIAS: Estos son los 13 sitios donde ocurrieron los ataques armados este domingo

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que derivado de la situación de inseguridad registrada durante este domingo 18 de enero han tomado ciertas medidas.

Las mismas se deben a los ataques terroristas contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), donde fallecieron ocho de ellos mientras desempeñaban sus labores de rutina.

Las mismas son con el propósito de resguardar la integridad de los trabajadores y usuarios del Organismo Judicial (OJ), por lo que se suspenderán las actividades jurisdiccionales y administrativas en el ámbito nacional para este lunes 19.

Esto a excepción de los Juzgados de Turno, los cuales estarán a disposición de la población de manera ininterrumpida, según indicaron las autoridades.

En conformidad con lo establecido en el Artículo 45 de la Ley del Organismo Judicial, se suspenden los plazos legales para este 19 de enero a partir de las 00:00 hasta las 23:59 horas.

De igual manera, le han solicitado a los trabajadores y usuarios que se mantengan informados por los canales oficiales del OJ, y las medidas que se puedan tomar en beneficio de la seguridad de las instalaciones, personal y de la población guatemalteca.