Estos son los 13 sitios donde ocurrieron los ataques armados este domingo

Los sucesos ocurrieron en un corto espacio de tiempo este domingo.

Durante la mañana de este domingo y en un radio de 15 kilómetros desde el Palacio Nacional de la Cultura tuvieron lugar al menos 13 ataques armados, la mayoría en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).l

Los sucesos dejaron al menos 9 personas muertas, 8 de ellos agentes de la PNC, mientras que otras 10 personas fueron heridas, entre ellas ocho PNC. Las autoridades sospechan que los ataques y los motines que se llevan a cabo en varias cárceles del país, están vinculados con la organización terrorista Barrio 18.

En el siguiente mapa se puede precisar el lugar donde ocurrieron los ataques y se puede observar que los mismos ocurrieron en seis municipios del departamento de Guatemala.

Los hechos

Un ataque se registró en la ruta que de Barcenas, zona 3 de Villa Nueva conecta con Sacatepéquez, en el lugar quedó herido un agente de la PNC que fue trasladado a un centro asistencial.

En el Centro de Justicia de Villa Nueva, ubicado en la colonia Castañas, zona 11 de Villa Nueva, desconocidos dispararon en contra de dos agentes de la PNC. Los cuerpos de socorro intentaron reanimar a las víctimas, pero ambos murieron en el lugar.

Asimismo, en la entrada de la colonia Villa Lobos 2, zona 12 de Villa Nueva, desconocidos ultimaron a un agente de la PNC y otro más quedó herido, quien fue auxiliado por los Bomberos y llevado a un hospital.

En la 7a. avenida de la Calzada Roosevelt, zona 7 capitalina, un agente de la PNC fue víctima de un ataque directo, murió en el lugar a pesar del esfuerzo de los socorristas quienes intentaron auxiliarlo.

A pocas cuadras del lugar, en la 9 avenida y Calzada San Juan, se registró otro ataque armado y como consecuencia fue herido otro agente de la PNC quien fue llevado de forma urgente a un centro asistencial.

En la 20 calle y 26 avenida de la zona 10 capitalina, desconocidos dispararon desde un vehículo en movimiento en contra de un Policía que viajaba en una motocicleta, las heridas fueron mortales y murió en el lugar.

En la 24 calle y 4a. avenida de la colonia La Reformita, zona 12 capitalina, se registró un ataque armado en un Car Wash, en el lugar falleció una persona y otra más quedó herida. Los cuerpos de socorro trasladaron al herido a un hospital.

Asimismo, en la colonia Santa Fe, zona 13 capitalina, desconocidos dispararon en contra de una agente de la PNC. La mujer fue atendida por los bomberos y trasladada a un centro asistencial.

En la colonia El Limón, zona 18 de la capital dos agentes de la PNC que realizaban una ronda fueron atacados a balazos por desconocidos, los agentes lograron escapar, pero quedaron heridos, fueron trasladados a un hospital.

Mientras que, en una subestación de San Pedro Ayampuc, dos hombres que portaban un fusil de asalto atacaron el edificio y dejaron heridos a un agente de la PNC y un civil que pasaba por el lugar.

En la aldea El Guayabo, jurisdicción de Chinautla, se registró un ataque armado en contra de un agente de la PNC. El hombre quedó herido, auxiliado por la comunidad y trasladado por los bomberos a un centro asistencial.

En la entrada del municipio de Santa Catarina Pinula, cerca de donde ocurrió otro ataque armado, desconocidos abatieron a un agente de la PNC que patrullaba la zona, el hombre murió en lugar.

En la aldea Chichimecas, ubicada en Villa Canales, desconocidos emboscaron a dos agentes de la PNC, uno murió en el lugar y el otro fue trasladado a la emergencia de un centro asistencial.

El Ministerio de Gobernación confirmó que uno de los PNC heridos murió en un centro asistencial. En total, los 13 ataques armados dejaron nueve personas muertas y 10 heridas.

De las nueve víctimas mortales, ocho son agentes de la PNC y un civil, asimismo de los 10 heridos, ocho son miembros de la Policía y 2 civiles.