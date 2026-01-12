CSU convoca a elección de rector de la USAC

En febrero iniciará el proceso para la elección del próximo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Te interesa: La importancia de la Usac en las elecciones y su poder político
El Consejo Superior Universitario convocó a elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el período 2026-2030.
En la convocatoria aprobada, se fijan las fechas de todo el proceso, iniciando por la elección de los 34 cuerpos electorales.
Según la normativa vigente, para elegir a rector, se deben integrar los 34 cuerpos electorales con 5 integrantes cada uno.
Son 20 cuerpos electorales que se eligen de las facultades, 10 de profesores titulares y 10 de estudiantes. Además, se integran 14 cuerpos electorales de los colegios profesionales con egresados.
De acuerdo con la convocatoria, esto ocurrirá entre febrero y marzo.
Una vez seleccionados los cuerpos electorales, para un total de 170 electores, estos votarán directamente por los candidatos a rector.
Los detalles
La elección quedó programada para el 8 de abril de 2026 a partir de las 8:00 horas en el Museo Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala.
El candidato que obtenga 86 votos gana la rectoría.