El plan para prevenir la desaparición de menores en Semana Santa

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El plan "Juntos salimos, juntos volvemos" busca prevenir la desaparición de menores en procesiones y destinos turísticos durante Semana Santa.

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Ante la gran afluencia de personas que se movilizan durante la Semana Santa, la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó la campaña "Juntos Salimos, Juntos Volvemos", una iniciativa que busca prevenir la desaparición de niñas, niños y adolescentes en actividades religiosas y turísticas durante la Semana Mayor.

Lanzan campaña “Juntos Salimos, Juntos Volvemos” previo a Semana Santa. (Foto: PGN)

La campaña se desarrollará del 13 de marzo al 5 de abril de 2026 y está enfocada en alertar a padres de familia y responsables del cuidado de menores sobre los riesgos de extravío en lugares concurridos, como procesiones, playas, centros recreativos y destinos turísticos.

La campaña está enfocada en alertar a padres de familia y responsables del cuidado de menores sobre los riesgos de extravío en lugares concurrido. (Foto: PGN)

Se distribuirá material informativo en varios idiomas mayas, además de español e inglés, mismo que será entregado en consulados de Guatemala en Estados Unidos.

Además, la PGN también recordó que, si un niño o adolescente desaparece o se pierde de vista, es importante actuar de inmediato y comunicarse al 1546 de Alerta Alba-Keneth o al 110 de la Policía Nacional Civil, para activar los protocolos de búsqueda.

“ ¡La mejor jugada es proteger a tus hijos! Procesiones, paseos o eventos… tus hijos siempre van contigo, no los pierdas de vista ni un segundo. ” PGN

Alerta Alba-Keneth

Suilma Cano, jefa de la Unidad Operativa de la Alerta Alba-Keneth, explicó que el sistema de alerta permite activar de inmediato la búsqueda de un menor cuando se reporta su desaparición o sustracción.

La Alerta Alba-Keneth permite activar la búsqueda inmediata de menores desaparecidos. (Imagen: PGN)

Cano señaló que la campaña "Juntos Salimos, Juntos Volvemos" se impulsa desde 2018 como parte de una estrategia para reforzar la protección de la niñez durante épocas en las que aumenta la movilidad de personas en el país.