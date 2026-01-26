CSU elegirá a magistrado de la CC el 16 de febrero

-

El Consejo Superior Universitario de la Usac, tiene contemplado elegir a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad el próximo 16 de febrero.

Durante la sesión de este lunes 26 de enero, el Consejo Superior Universitario (CSU), acordó convocar a la elección de magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC).

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes podrán presentar papelería entre el 5 y 6 de febrero próximo.

Entre requisitos están:

Ser guatemalteco de origen

Ser abogado con colegiado activo

Ser de reconocida honorabilidad

Tener por lo menos 15 años de haberse graduado profesionalmente

Preferentemente con docencia universitaria

Los aspirantes deberán entregar su expediente completo en la Secretaría General de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Entre documentos que pidió el CSU está la hoja de vida, antecedentes penales y policiacos, finiquito, acreditación de docencia universitaria,colegiado activo, entre otros.

Elección de magistrado

El CSU tiene en su poder la designación de un magistrado titular y uno suplente, de acuerdo a lo que establece la ley.

La elección será el 16 de febrero, posteriormente deben notificar al Congreso para la juramentación, respectiva.

Mientras, el Congreso de la República también ya convocó a aspirantes para que se postulen. El Colegio de Abogados elegirá el próximo 4 de febrero.

Y en el caso del Ejecutivo y Judicial, la designación podría ser más directiva, sin convocatorias previas.