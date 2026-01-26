Versión Impresa
CSU elegirá a magistrado de la CC el 16 de febrero

  • Por Dulce Rivera
26 de enero de 2026, 16:22
El Consejo Superior Universitario de la Usac, convocó a interesados a ser magistrados de la CC a presentar papelería. (Foto: Soy502/archivo)

El Consejo Superior Universitario de la Usac, tiene contemplado elegir a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad el próximo 16 de febrero. 

Durante la sesión de este lunes 26 de enero, el Consejo Superior Universitario (CSU), acordó convocar a la elección de magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). 

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes podrán presentar papelería entre el 5 y 6 de febrero próximo. 

Entre requisitos están: 

  • Ser guatemalteco de origen
  • Ser abogado con colegiado activo 
  • Ser de reconocida honorabilidad
  • Tener por lo menos 15 años de haberse graduado profesionalmente 
  • Preferentemente con docencia universitaria 

Los aspirantes deberán entregar su expediente completo en la Secretaría General de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Entre documentos que pidió el CSU está la hoja de vida, antecedentes penales y policiacos, finiquito, acreditación de docencia universitaria,colegiado activo, entre otros. 

Elección de magistrado

El CSU tiene en su poder la designación de un magistrado titular y uno suplente, de acuerdo a lo que establece la ley.

La elección será el 16 de febrero, posteriormente deben notificar al Congreso para la juramentación, respectiva. 

Mientras, el Congreso de la República también ya convocó a aspirantes para que se postulen. El Colegio de Abogados elegirá el próximo 4 de febrero. 

Y en el caso del Ejecutivo y Judicial, la designación podría ser más directiva, sin convocatorias previas. 

