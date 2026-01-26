Alejandro Córdova, Procurador de los Derechos Humanos quiere ser magistrado del TSE

-

Este lunes 26 de enero, arranca el segundo día en que la Comisión de Postulación para magistrados del TSE recibe expedientes de aspirantes.

EN CONTEXTO: Postuladora del TSE recibe el primer expediente de aspirante a magistrado

Alejandro Córdova, actual procurador de los Derechos Humanos (PDH), quiere ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral, por lo que presentó su papelería ante la Comisión de Postulación.

Córdova entregó su expediente y este fue recibido. Es el tercer aspirante que se postula formalmente.

Antes de Córdova, entregó su papelería el magistrado de sala, Guillermo Demetrio España Mérida.

Momento en que el Procurador de los Derechos Humanos entrega su expediente. (Foto: Foro Guatemala)

España Mérida en 2023, razonó su voto como parte de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo en un amparo que pretendía avalar las candidaturas departamentales del partido Prosperidad Ciudadana, sin embargo, él se opuso.

La Comisión continuará recibiendo expedientes de aspirantes hasta el 28 de enero.

Córdova como PDH

El actual PDH asumió el cargo el 20 de julio de 2022.

Antes de ser PDH, era magistrado de la Corte de Apelaciones de Familia. En 2020 fue señalado por el Ministerio Público en el caso Comisiones Paralelas, sin embargo no fue investigado porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la solicitud de retiro de inmunidad.

Aunque la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para reactivar el proceso de antejuicio contra Córdova, la CC rechazó el amparo en febrero de 2022.

Debido a las resoluciones, Córdova no pudo ser investigado por los señalamientos de intentar manipular la conformación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

Cuenta con dos doctorados uno en Derecho y el otro en Derecho Constitucional. En 2017 también se postuló a PDH.