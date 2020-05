¿Cuál animal ves primero? La respuesta que define tu personalidad

Durante la cuarentena se han viralizado dos juegos. En la primera imagen se trata de encontrar a un animal que te ayudará a descubrir tus características principales y el otro reto te dirá cómo actúas frente a los demás.

¿Aceptas el reto? ¿Cuál animal ves primero?

Mira bien y descubre un animal. (Foto actitud fem)

JIRAFA

Tienes la mirada puesta hacia arriba, te enfocas en tus objetivos y no te detienes hasta hacerlos realidad. A pesar de que quieres tocar las estrellas, siempre tienes los pies puestos en el suelo y no deseas cosas imposibles de alcanzar.

Eres una persona humilde y modesta, siempre estás viendo más allá de lo evidente y por eso los demás valoran tu opinión. Analizas las cosas antes de actuar y eso provoca que pocas veces te arrepientas de las decisiones que tomaste.

KOALA

Si el primer animal que viste es el koala, entonces seguramente tienes una personalidad adorable y tierna. Eres una persona dulce y divertida, y te gusta llevarte bien con todos.

Disfrutas de los pequeños placeres de la vida y no te complicas, pero no quiere decir que no te importe tu entorno. Siempre estás buscando la felicidad y buscas hacer sonreír a las personas. Eres una persona increíble y los que te rodean disfrutan de tu compañía.

OSO

Eres muy fuerte y protector al mismo tiempo. Eres gentil y cálido con tus seres queridos, pero no dudarías en destrozar a las personas que puedan representar una amenaza para ti o para tu familia.

Estás muy consciente de tu fuerza, pero a veces no eres consciente de la fuerza de los demás. Prefieres estar solo y te gusta ocuparte de tus propios asuntos. Eres una persona que se lleva bien con los demás y sueles ser entrañable.

GATO

Si el minino es el primer animal que encontraste, entonces eres guerrero y sobreviviente. Sin embargo, los que te conocen de cerca saben que también tienes un lado adorable.

Tienes un instinto combativo y siempre dices lo que piensas, pero tampoco te importa lo que dicen sobre ti. Prefieres estar solo y eres muy talentoso.

ELEFANTE

Eres una persona cálida y amable, buscas tener éxito pero siempre a través del camino correcto. Tu personalidad una mezcla de grandeza y humildad, una combinación perfecta.

También eres muy fuerte, pero no te gusta alardear sobre ello y mucho menos imponer nada a la fuerza. Tienes buena memoria, pero también sabes perdonar y dejar atrás los errores que otros han cometido y te dañaron.

CERDO

Si este el primer animal que viste, eres muy inteligente, astuto y te adaptas fácilmente a cualquier entorno.

Tienes una personalidad aguda y puedes cambiarla de acuerdo con el entorno y tus objetivos. Sabes lo que quieres en la vida y luchas para obtenerlo con ayuda de tu inteligencia y tus habilidades.

PATO

Eres una persona que aparenta estar tranquila en la superficie, a pesar de que por dentro estés agitándote mucho.

Eres reservado por naturaleza y no compartes tus pensamientos con los demás fácilmente. Es por eso que sólo los más cercanos a ti saben quién eres realmente y te conocen de verdad; por esta razón tus relaciones suelen ser duraderas, pues te lleva tiempo construirlas.

BÚHO

Eres sabio y tranquilo, pero también poderoso. Nunca actúas de manera precipitada y te tomas el tiempo necesario para elegir tus batallas, pero cuando lo haces eres una persona rápida y despiadada como un búho.

Tienes la capacidad de leer a las personas, por lo que reconoces a quienes actúan falsamente o con mala voluntad, eso te da ventaja sobre ellos. Tu inteligencia es uno de tus mayores atributos.

Otro más

¿Qué animal ves primero en la imagen?

Fija tu mirada unos 5 segundos, ¿qué ves? (Foto facebook)

Si viste primero un león, eres alguien que puede superar las adversidades y ser un líder por naturaleza. Además, eres el tipo de persona que protegería a sus seres queridos con su vida. Si viste una jirafa eres un pensador de corazón y una persona capaz de sentir emociones profundas.

Ahora bien, si viste al cerdo eres alguien con una mente aguda y un alto intelecto. Quienes ven un perro son personas leales, honestas y verdaderas.

¿Viste un camello? podría significar que estás diseñado para sobrevivir en terrenos más duros y hacerlo con gracia. Eres un sobreviviente, alguien que mira la adversidad y logra salir adelante.

Y si eres de los que lograron ver un elefante, eres de aquellos que tienen una personalidad majestuosa, son cálidos, cariñosos y llenos de amor. Por último, si viste un caballo, tu personalidad es salvaje, cruda y libre. Naciste para soñar y seguir tus pasiones.

Dinos, ¿acertó el test con tu personalidad?

*Con test de ActitudFem

INFÓRMATE:

Guatemaltecos hacen dinero reciclando y sin salir de casa

Zoológico La Aurora pide apoyo durante la pandemia

Israel encuentra antídoto eficaz contra el Coronavirus Covid-19

Familia hondureña rompe el toque de queda para "rogar por comida" ¿Qué se sabe de los efectos del nuevo coronavirus en los niños? Ciervos descansan en parque de Japón ante la ausencia humana

“Ni jabón nos llevaron”, guatemalteco relata trato a deportados

Malacatecos ignoran cordón sanitario y distanciamiento físico