¿Cuál es el futuro profesional de Luis Grijalva?

Luis Grijalva concluyó su competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con un tiempo de 13:10.09, quedando en el puesto 12. Sin duda alguna la carrera de Luis seguirá en los Estados Unidos.

De acuerdo al medio estadounidense The New York Times, luego de una carrera de alto perfil en junio, Grijalva firmó un contrato con la empresa de calzado Hoka One One, la cual brinda apoyo a los atletas.

El corredor nacido en Guatemala, pero criado en Estados Unidos, fue el único representante de Latinoamérica, logró meterse entre los mejores clasificados para participar en la final de esta disciplina.

El dreamer guatemalteco

Luis Grijalva es estudiante de la Northern Arizona University y obtuvo el segundo lugar en la final masculina de 5 mil metros en los campeonatos de pista y campo de la U.S. National Collegiate Athletic Association NCAA, a inicio del verano en el país del norte, así obtuvo su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio con una marca personal de 13:13.14.

Fue beneficiario del programa Consideración de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde representó a su natal Guatemala.