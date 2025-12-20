Versión Impresa
Estos son los síntomas del virus H3N2, la “súper gripe”

  • Por Maria Fernanda Gallo
20 de diciembre de 2025, 07:46
Este virus es una variante&nbsp;del virus de la influenza tipo A. (Foto: Shutterstock)

Los síntomas de este virus pueden ser mitigados por la vacunación contra la Influencia.

EN CONTEXTO: Detectan primer caso de influenza A H3N2 variante K en Guatemala

En Guatemala se confirmó la primera persona contagiada por la influenza A H3N2 variante K, tras haber presentado síntomas desde el 7 de diciembre.

Este virus es llamado comúnmente como “la súper gripe”, debido a la gravedad y molestias de los síntomas que causa.

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el experto en enfermedades respiratorias Alejandro De León, los síntomas son:

  • Fiebre y escalofríos
  • Dificultad para respirar
  • Tos
  • Dolor de garganta
  • Dolor de cabeza
  • Dolores musculares y articulares
  • Congestión nasal y estornudos frecuentes

Y malestar general, incluyendo fatiga y debilidad en el cuerpo. 

(Foto: Conred)
Los síntomas son similares a una gripe estacional y podrían generar confusión a los pacientes.

Por ello, autoridades recomiendan ante cualquier síntoma usar mascarilla, evitar el contacto con otras personas, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, para evitar contagios.

Dado que los contagios se pueden dar también por el contacto de superficies contaminadas y lugares con poca ventilación.

(Foto: Conred)
Además, recomiendan realizar el hisopado correspondiente para descartar que se trate de este y otros virus.

PODRÍA INTERESARTE: Médico guatemalteco alerta sobre la "súper gripe"

