Estos son los síntomas del virus H3N2, la “súper gripe”

Los síntomas de este virus pueden ser mitigados por la vacunación contra la Influencia.
EN CONTEXTO: Detectan primer caso de influenza A H3N2 variante K en Guatemala
En Guatemala se confirmó la primera persona contagiada por la influenza A H3N2 variante K, tras haber presentado síntomas desde el 7 de diciembre.
Este virus es llamado comúnmente como “la súper gripe”, debido a la gravedad y molestias de los síntomas que causa.
Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el experto en enfermedades respiratorias Alejandro De León, los síntomas son:
- Fiebre y escalofríos
- Dificultad para respirar
- Tos
- Dolor de garganta
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares y articulares
- Congestión nasal y estornudos frecuentes
Y malestar general, incluyendo fatiga y debilidad en el cuerpo.
Los síntomas son similares a una gripe estacional y podrían generar confusión a los pacientes.
Por ello, autoridades recomiendan ante cualquier síntoma usar mascarilla, evitar el contacto con otras personas, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, para evitar contagios.
Dado que los contagios se pueden dar también por el contacto de superficies contaminadas y lugares con poca ventilación.
Además, recomiendan realizar el hisopado correspondiente para descartar que se trate de este y otros virus.